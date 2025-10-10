La Sub-21 busca seguir creciendo en Guadalajara frente a Noruega

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-21 se enfrenta este viernes (18.30 horas/tdp) en el Estadio Pedro Escartín de Guadalajara ante Noruega, un partido amistoso en el que el combinado de David Gordo, con varias bajas debido a la participación de España en el Mundial Sub-20, quiere seguir construyendo el equipo con el que aspira a participar en el Europeo de la categoría el verano de 2027, ante una Noruega que llega en racha.

España y Noruega miden fuerzas en Guadalajara en un amistoso de primer nivel en el que los pupilos de David Gordo quieren seguir mejorando sus prestaciones y seguir construyendo un equipo que tiene como meta el Europeo Sub-21 de Serbia y Albania. Una España que se presentará en el Pedro Escartín con numerosas bajas debido a la participación de la Sub-20 en el Mundial de Chile.

Así, la 'Rojita' no podrá contar con jugadores que están llamados a formar la columna vertebral del equipo como Fran González, Rodrigo Mendoza, Iker Bravo o Pablo García. Unas ausencias que permitirán a David Gordo dar la alternativa a jugadores que se pueden estrenar en la Sub-21 como Iván Fresneda, Mario Martín, Miguel Carvalho, Pau Prim y Sergio Rodelas.

En Guadalajara, la España de David Gordo disputará su tercer partido tras el pleno de victorias en las dos primeras jornadas de la fase de clasificación ante Chipre (3-0) y Kosovo (1-3), en los que España tuvo hasta seis goleadores diferentes. Ahora, en un partido en el que se esperan muchas probaturas, buscan seguir con la misma dinámica y ganar en registros y confianza para el duelo oficial del próximo martes ante Finlandia, colíder de su grupo también con seis puntos.

Todo ello en un partido ante un rival de la denominada 'zona media' europea como Noruega, que llega enrachado al encuentro. El combinado nórdico arrancó la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 2027 con una goleada frente a Eslovenia (5-0), y ha ganado los últimos cinco partidos que ha disputado. Eso sí, igual que España, los noruegos también contarán con múltiples bajas debido al Mundial de Chile, en el que también han alcanzado los cuartos de final.

Un rival, Noruega, ante el que España ha tenido resultados notables a nivel histórico. Y es que, en los 12 partidos en los que ambas selecciones se han visto las caras, el balance es de 9 victorias para la 'Rojita', dos empates y una derrota, con 26 goles a favor y siete en contra. El último precedente, la victoria 3-0 en septiembre de 2022 en El Alcoraz, gracias a los goles de Gragera, Abel Ruiz y Hugo Novoa.