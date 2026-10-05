La Sub-21, a certificar su clasificación al Europeo ante Rumanía

Archivo - El delantero español Gonzalo García durante el partido de la Sub-21 ante Chipre en Larnaka. - RFEF - Archivo

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-21 recibe este martes en el Estadi Municipal de Can Misses de Ibiza a Rumanía (19.00 horas), en la última jornada de la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 de Albania y Serbia del próximo verano, un partido en el que España busca la victoria para certificar una clasificación para la fase final del torneo continental que también podrían lograr con un empate.

La 'Rojita' afronta la última jornada de la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 del próximo verano con el billete para la fase final encarrilado pero no asegurado. Para certificarlo, los pupilos de David Gordo necesitan ganar a Rumanía, aunque les podría valer el empata o incluso la derrota. Y es que España es líder del Grupo A con dos puntos de ventaja sobre a Finlandia y un +9 en diferencia de goles respecto a los fineses.

Un contexto que parece favorable para que España vuelva a estar en la fase final del máximo campeonato continental de la categoría por sexta edición consecutiva. Además, este año el campeonato tendrá una especial relevancia, ya que concederá las plazas para la cita olímpica de Los Ángeles en 2028. Y es que para que la Sub-21 se vea relegada a la repesca tendría que perder y que ganara Finlandia en Kosovo, o empatar y que los fineses ganen su partido por nueve o más goles.

Unos escenarios que no parecen probables, teniendo en cuenta que España ha ganado sus cuatro partidos de fase de clasificación en los que ha sido local. Además, la 'Rojita' no pierden un partido de clasificación como local desde marzo de 2016 --Croacia (0-3)--, mientras que el último empate en territorio español se produjo en 2023 --Bélgica (1-1)--. Y a esto hay que sumar que en el encuentro de ida, España ya doblegó a Rumanía (0-2) con tantos de Gonzalo García e Iván Fresneda.

En lo deportivo, los de David Gordo llegan al partido con la moral alta después de golear 0-13 a San Marino, un partido en el que Carlos Espí anotó cinco goles. Eso sí, el delantero madridista será la baja más reseñable del equipo, ya que se encuentra con la absoluta por la lesión de Ferran Torres. Así, Gonzalo García será el encargado de liderar el ataque ante una Rumanía que es tercera de grupo con 16 puntos, pero que no se juega nada al tener imposible alcanzar el segundo puesto.