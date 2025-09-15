Tailandia, Colombia y Canadá, rivales de España en el Mundial femenino de fútbol sala

La selección española femenina de fútbol sala se enfrentará a Tailandia, Colombia y Canadá en el Grupo B de la fase de grupos del Mundial 2025 - RFEF

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol sala se enfrentará a Tailandia, Colombia y Canadá en el Grupo B de la fase de grupos del Mundial 2025, que se jugará del 21 de noviembre al 7 de diciembre en Filipinas, según ha deparado el sorteo celebrado este lunes en Manila.

Las de Clàudia Pons debutarán el sábado 22 de noviembre frente al combinado asiático (13.30 hora peninsular española), mientras que el martes 25 jugarán frente a Colombia (14.30 horas) y el viernes 28 cerrarán el grupo ante Canadá (14.30 horas).

En el Grupo B, con el que se cruzarán los dos equipos clasificados del grupo de España, estarán Filipinas, Polonia, Marruecos y Argentina; el Grupo C lo forman Portugal, Tanzania, Japón y Nueva Zelanda; y el Grupo D Brasil, Italia, Irán y Panamá.

En cuartos, que se celebrarán el 1 y el 2 de diciembre, el primer clasificado del Grupo A se cruzará con el segundo del B; el primero del B con el segundo A; el primero del C con el segundo del D; y el primero del D con el segundo del C. Las semifinales se jugarán el 5 diciembre y la final, el día 7 a las 13.30 horas.

"Sabíamos que podía tocar cualquier cosa, y ahora toca pensar en estos tres rivales. Tailandia es una selección muy vertical, que tiene muy buen manejo de balón; Colombia tiene una selección muy fuerte; y a la que menos conocemos es a Canadá. Habrá que empezar a trabajar para recabar información", señaló la seleccionadora Clàudia Pons.

Además, recalcó que con el sorteo han puesto "la primera piedra de un largo camino". "Era muy importante este Mundial, se ha dado y estamos en él. Es muy emocionante porque hemos luchado mucho para tener esta oportunidad, y se ha dado. Intentaremos aprovecharla lo máximo posible", insistió.

"Se va a ver un gran espectáculo. Los grupos han quedado muy bien. A partir del sorteo, todo va cogiendo forma. Ya tenemos más información en cuanto a horarios de entrenamientos y partidos. Estoy más ilusionada aún porque ves que el Mundial está cerca", finalizó.