El TAS inhabilita un año al jugador del Deportivo Alavés Facundo Garcés

El jugador del Deportivo Alavés Facundo Garcés. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha emitido este jueves una resolución en relación con el procedimiento disciplinario que afecta al jugador del Deportivo Alavés Facundo Garcés, por el cual queda inhabilitado para disputar partidos oficiales durante un periodo de doce meses, computándose dentro de dicha sanción el tiempo ya cumplido.

En consecuencia, la suspensión para disputar partidos comienza el 5 de marzo de 2026, e incluye el periodo comprendido entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de enero de 2026, durante el cual la sanción ya fue cumplida de forma efectiva por el futbolista argentino.

Asimismo, conforme a lo establecido en la resolución, la sanción se limita a la participación en partidos, por lo que Facundo Garcés podrá continuar entrenando y desarrollando su actividad profesional con el club durante este periodo.

El Deportivo Alavés apuntó que respeta las decisiones adoptadas por los órganos competentes y que estudiará con detalle el contenido completo de la resolución y analizará la situación.