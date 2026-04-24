Tchouaméni, baja de última hora en el Real Madrid para medirse al Betis

Archivo - Aurelien Tchouaméni durante un partido con el Real Madrid- Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid contará con una baja más para el partido de este viernes (21.00 horas) de la jornada 32 de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el Estadio de La Cartuja ante el Real Betis y no podrá contar con el centrocampista francés Aurelien Tchouaméni.

El internacional no entró en la lista de convocados del técnico Álvaro Arbeloa y el club madridista no facilitó ningún parte médico, aunque las informaciones indican que su ausencia se debería a una sobrecarga muscular. Su baja se une a las de Eder Militao y Arda Güler, y también a la del centrocampista andaluz Dani Ceballos, que no habría entrado por decisión técnica.

Por otro lado, el técnico salmantino tiene la buena noticia de recuperar al central español Raúl Asencio, ausente los últimos partidos debido a una enterocolitis bacteriana, una inflamación en el intestino provocada por una infección bacteriana, mientras que entran canteranos como Diego Aguado, Jorge Cestero y Manuel Ángel.

La lista completa es la formada por Lunin, Mestre y Javi Navarro, como porteros, Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen y Diego Aguado, como defensas, Bellingham, Camavinga, Valverde, Thiago, Cestero y Manuel Ángel, como centrocampistas, y Vinícius Jr, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono, como delanteros.