Archivo - El centrocampista francés Aurélien Tchouaméni calentando antes del partido contra el Villarreal CF en LaLiga EA Sports 2026-27. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los centrocampistas del Real Madrid Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva han entrado en la convocatoria para el partido ante el RC Celta, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports, en el estadio Santiago Bernabéu, donde también se vivirá el regreso del brasileño Vinícius Júnior a la competición liguera tras cumplir una sanción de cuatro partidos.

Según ha informado este viernes el Real Madrid, Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva están convocados para el duelo ante el RC Celta, disipando de este modo las dudas generadas por unas molestias físicas. Además, el propio técnico blanco José Mourinho avanzó en la rueda de prensa previa al choque que todos los jugadores estaban para jugar.

Así, ambos centrocampistas completan la primera lista de convocados tras el parón de selecciones de noviembre, de 23 jugadores, en la que también figura el extremo Vinícius Júnior, quien volverá a disputar un partido de Liga después de la expulsión ante el Villarreal en la octava fecha por agarrar del pelo a Nathan Saliba, que le acarreó una sanción de cuatro partidos.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID

Porteros: Courtois, Lunin y Mestre.

Defensas: Militão, Huijsen, Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger y Dumfries.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Silva y Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Espí, Brahim y Diomande.