Tchouaméni: "Mbappé está a un nivel increíble, con él tenemos más opciones de ganar partidos"

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista francés del Real Madrid Aurélien Tchouaméni expresó este lunes que la metodología de trabajo que están siguiendo con Xabi Alonso es "diferente" a la de Carlo Ancelotti, ya que "hay jugadores que juegan en posiciones distintas", y dejó claro que no sienten "más presión" en la Liga de Campeones por su floja actuación de la pasada temporada y que con el nivel que está ofreciendo Kylian Mbappé tiene "más opciones de ganar los partidos".

"Con Carlo (Ancelotti) hemos ganado muchos títulos, Es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol y cuando Xabi (Alonso) ha llegado aquí, el equipo hace otras cosas. Tiene una metodología diferente y la verdad es que estamos mejorando en cada partido. Intentamos hacer lo que lo que él quiere en el campo y tenemos que seguir así para ganar partidos", aseguró el francés en la rueda de prensa previa al debut en la Liga de Campeones frente al Olympique de Marsella.

En esa nueva metodología de trabajo, destaca que "hay jugadores que juegan en otras posiciones". "La filosofía ha cambiado entre una temporada y otra. No voy a hablar de lo que estamos entrenando porque no lo puedo decir delante de los rivales, pero evidentemente hay cambios y distinta metodología entre los entrenadores", continuó.

Y sobre su nivel actual, el francés explicó que tiene "que seguir trabajando". "Para mí, lo más importante es que mis compañeros, el entrenador y el club estén orgullosos de mí y si lo hago bien en el campo, hay que seguir con esa determinación, para seguir progresando. Es lo que hago y no pienso mucho más en lo demás", aseguró.

Cuestionado sobre la presión que pueda sentir el equipo, tras caer eliminado la pasada temporada en cuartos de final contra el Arsenal y firmar una campaña europea bastante irregular, el mediocentro cree que no tienen "más presión".

"Cada temporada queremos ganar todos los títulos. Vamos a intentar darlo todo e intentar ganar títulos porque el año pasado no hemos ganado muchos. Espero que vamos a ganar más este año y eso es lo que tenemos que hacer aquí, cuando jugamos por el Real Madrid", apuntó el internacional.

Después de no alcanzar el año pasado el 'Top 8', Tchouaméni se centró en el partido ante el Marsella. "Sabemos que podemos jugar partido de 'playoff' y ganar la Champions, pero queremos ganar cada partido y si ganamos cada uno vamos a acabar en los primeros ocho equipos de la competición", subrayó el francés.

Sobre su compañero Kylian Mbappé, que ha empezado la temporada marcando cuatro goles, no escondió que está "a un nivel increíble". "Con él sabemos que tenemos más oportunidades de ganar partidos. Quiere ganar todos los títulos posibles y vamos a intentar hacerlo todos juntos", confesó.

Tchouaméni no quiso entrar demasiado en el tema arbitral porque considera que los colegiados "cometen errores", al igual que los jugadores. "Lo más importante para nosotros es ganar el partido, como hemos hecho. Sobre los árbitros, de verdad que no tengo nada que decir. Creo que toda la gente ha visto lo que ha pasado y vamos a mirar adelante", zanjó.

En referencia al partido contra el Olympique de Marsella, el centrocampista sabe que tendrán que "jugar con confianza", ya que será "un partido muy exigente contra un buen oponente". "Le conozco, sabemos que tendremos que hacer un gran partido porque nos va a poner problemas. Son jugadores con muchísimo nivel y nosotros tenemos que demostrar también que somos un equipo potente. Será una batalla muy dura", argumentó.

Por último, también habló sobre sus sensaciones tras cumplir 150 partidos disputados con el Real Madrid. "Es un sueño. Intento disfrutar cada partido, cada entrenamiento, cada día aquí como madridista y espero jugar muchos más partidos y seguir ganando partidos, títulos y disfrutar cada temporada aquí", finalizó.