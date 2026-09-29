Tebas pide para el City "la sanción más severa" y que "sirva de ejemplo"

Archivo - Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante un foro - Christian Charisius/dpa - Archivo

LONDRES 29 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, pidió este martes que el Manchester City inglés se enfrente a "la sanción más severa" que pueda imponerle la Premier League y que "sirva de ejemplo" si ha infringido las normas financieras durante varios años.

El viernes se supo que el City había sido declarado culpable de la mayoría de los 115 cargos que se le imputaban correspondientes al periodo comprendido entre 2009 y 2018, aunque su presidente, Khaldoon Al Mubarak, se muestra "confiado" en que podrán demostrar su inocencia.

La sanción más severa a la que puede recurrir la Premier League es la expulsión del conjunto 'citizen', un resultado que requeriría el apoyo de al menos 15 de los 20 clubes de la competición en una asamblea general.

"No conozco las normas exactas, pero creo que debería ser la sanción más severa prevista en el reglamento de la Premier League en relación con este asunto", declaró Tebas en la cumbre sobre rendimiento de la FIFPRO celebrada en Londres.

El dirigente tiene claro que "debería ser una sanción destinada a servir de ejemplo". "No se trata de una cuestión entre un padre y sus hijos, sino de una sanción para garantizar que se respeten las normas. E infringir las normas durante más de 10 años, por muy leves que sean las infracciones, es un asunto muy grave", remarcó.

*Por lo tanto, tiene que ser un castigo severo por el incumplimiento, pero no sólo para que sirva de ejemplo, sino porque se han infringido las normas", sentenció el presidente de LaLiga, uno de los que más batalla contra los clubes que cree que viven de un 'dopaje financiero'.

Según algunas informaciones, el director ejecutivo del City, el español Ferran Soriano, comunicó el lunes en la reunión de la Junta de la Asociación de Clubes de Fútbol Europeos celebrada en Copenhague que el club no estaba de acuerdo con la resolución y que seguía luchando por revertirla. La Premier League no ha dado ningún plazo sobre posibles sanciones ni sobre una posible apelación del equipo inglés.