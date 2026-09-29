Pochettino lamenta haber vivido "un periodo de engaño" si el City es sancionado por infringir las normas financieras

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de los Estados Unidos, Mauricio Pochettino, reconoció estar un tanto desconcertado ante la noticia de que el Manchester City inglés va a ser declarado culpable de irregularidades financieras durante un largo periodo de tiempo y lamentó que los aficionados hayan podido vivir "un periodo de engaño" y la ausencia de "controles" como los que les afectaron cuando dirigía al Tottenham Hotspur.

Pochettino expresó su queja al diario 'The Guardian', uno de los medios que han informado que la Premier League ya declaró culpable al Manchester City de la gran mayoría de los 115 cargos relacionados con infracciones de las normas financieras entre 2009 y 2018. "¿Dónde estaban los controles? Eso es lo que llama la atención", dijo Pochettino al periódico británico.

"Recuerdo mi etapa en el Southampton y luego en el Tottenham; recuerdo la construcción (del estadio del Tottenham Hotspur) y no tener la posibilidad económica de realizar fichajes durante 18 meses. Creo que fuimos el único equipo en la historia de la Premier que pasó 18 meses sin poder hacerlo", se quejó.

El exfutbolista recordó que un equipo como el Tottenham, al que dirigió entre 2014 y 2019, "luchaba por títulos contra los de arriba, terminaba entre los cuatro primeros cada año y llegaba a las semifinales de la Champions League sin poder fichar durante 18 meses" porque estaban obligados a adaptarse "a los controles financieros" de la liga. "Fueron muy estrictos con nosotros, pero también muy permisivos con otros. Por eso digo que todo esto es muy extraño", añadió.

"Sea cual sea el castigo, es imposible volver atrás en el tiempo. Se ha hecho mucho daño, sobre todo en lo que respecta a las normas. Al final, muchos clubes siguieron las reglas y otros no. ¿Qué van a hacer? ¿Una sanción económica? ¿Quitar puntos? Es una situación muy difícil", advirtió.

Pochettino, que la pasada semana reclamaba para el Tottenham el título de la Premier de la temporada 2016-2017 tras ser segundos por detrás de un Chelsea FC, también hallado culpable de infringir las normas aunque a menor escala, no ocultó "una tristeza enorme".

"Al final, llegamos a una situación en la que lo que se celebraba no era tan real; lo que parecía bueno, tal vez no lo era tanto; y lo que no parecía bueno, quizás sí lo era, pero no podía serlo debido a lo sucedido. En definitiva, vivimos algo en lo que no existió la equidad deportiva. Si es cierto que se infringieron esas 114 normas, significa que hemos vivido un periodo de engaño", aseveró.