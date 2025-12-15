Tebas responde a Florentino Pérez por el 'caso Negreira': "No es indignación, es teatro"

Archivo - Javier Tebas - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que las palabras sobre el 'caso Negreira' del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante su discurso de este lunes no responden a la "indignación", sino que son "teatro", y ha defendido que LaLiga "no construye relatos".

"Que no te construyan el relato, presidente. En un proceso judicial, la intervención no es a gusto del interesado, sino conforme al orden legal de personación en el procedimiento. El orden fue claro y rotundo: El fiscal, el abogado de Estrada Fernández, LaLiga (aunque actuamos antes en Fiscalía), y finalmente el Real Madrid, que fue el último en personarse. ¿No recuerdas por qué fuiste el último? La pasividad, entonces", señaló en su cuenta de la red social X.

Este lunes, durante su discurso en la comida de Navidad con los medios de comunicación celebrada en la Ciudad Real Madrid, Florentino Pérez clamó contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga por el 'caso Negreira'. "¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca. ¿Cómo es posible que la RFEF y LaLiga, que deben velar por la integridad de la competición y perseguir que se haga justicia, se comporten de esta manera? ¿A qué se debe su pasividad? Confío en que algún día también lo sabremos", declaró el máximo mandatario blanco.

Tebas recordó al presidente madridista que "el fiscal formuló 19 preguntas, el abogado de Estrada dos, antes de la formulada por el abogado de LaLiga". "Y cabe recalcar que las cuestiones que el Real Madrid intentó plantear después ya habían sido respondidas por Luis Enrique y Valverde", expuso.

"Hablar de "pasividad" en este contexto no solo desprecia el procedimiento judicial, sino que falta al respeto a la inteligencia de cualquier persona que sepa cómo funciona un juzgado. Eso no es indignación: es teatro. LaLiga respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos. Otros, lamentablemente, sí", concluyó.