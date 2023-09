Tebas: "El riesgo de la Liga saudí a medio plazo es que quieran jugar la Champions"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que la Liga de Arabia Saudí "no es un riesgo para el fútbol europeo", aunque avisó del peligro "a medio plazo" de que la competición asiática "ponga una millonada encima" para jugar la Champions, al mismo tiempo que confesó que el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, le advirtió en una reunión este jueves de que no cante "victoria" con la querella del club blanco contra la patronal por los ingresos por la comercialización de los derechos televisivos desestimada por la Audiencia Nacional.

"España es el mercado en el que menos dinero han invertido desde Arabia Saudí, no en número de jugadores. No nos preocupa hoy, pero nos ocupa. Para hacer una gran liga hay que hacer muchas más cosas que fichar grandes jugadores. Es mucho más importante la historia de las competiciones y los clubes. Hoy no vemos la Liga saudí como un riesgo en el fútbol europeo en general", valoró el mandatario desde la sede de LaLiga después de exponer los límites de coste de plantilla tras el mercado estival.

Sin embargo, Tebas si cree que la competición asiática puede suponer un peligro "a medio plazo" si "un día dicen que quieren jugar la Champions y ponen una millonada encima". "Ceferin ya ha dicho que no lo aceptaría pero, ¿ante una cantidad importante de dinero, los clubes de la ECA de Al-Khelaïfi aceptarían o no?", se preguntó.

Sobre el Real Madrid, el presidente de LaLiga confesó que, en la reunión previa a la presentación de los nuevos límites salariales con los clubes, que José Ángel Sánchez había estado "tan simpático como siempre". "Me ha dicho 'no cantes victoria que todavía quedan recursos'", reveló, después de que la Audiencia Nacional desestimara este mismo miércoles la querella interpuesta por el conjunto blanco contra patronal y Tebas por presuntos delitos societarios en relación con los criterios de reparto de los ingresos por la comercialización y explotación de los derechos televisivos.

"Hay comentarios que si estamos en declive, pero sin fundamento. Respecto al valor futuro de nuestros derechos audiovisuales, hace mucho más daño hacer la Superliga y enredar con los derechos que que se haya ido Benzema", puntualizó.

No obstante, no dudó en reconocer al madridista Jude Bellingham como "el jugador que en mejor forma está del mundo". "Nadie lo esperábamos, son las sorpresas que nos da la competición, que hace mejores a los jugadores", destacó.

Además, Tebas analizó la situación económica del Valencia, argumentando que su estado financiero responde a que "en el Covid, no se clasificó para la Champions y perdió decenas de millones". "Tienes menos ingresos y te quedas con los mismos jugadores. Y cuando llega Peter Lim, tuvo que hacer frente a una serie de aportaciones de capital. A nivel deportivo, es un gran club y nos gustaría que hubiese sostenibilidad social, por lo que supone el Valencia a nivel nacional e internacional", agregó.

Finalmente, respondió a las palabras del técnico del RC Celta, Rafa Benítez, quien aseguró que LaLiga "premia a equipos que tienen los recursos y no los gestionan muy bien, porque se equivocan, y penaliza a equipos como el Celta, que ha hecho una gestión ejemplar".

"Rafa viene de dos modelos, uno en China y otro en Inglaterra, a pérdidas totales. El nuestro es claro, gasta lo que ingreses, y lo sabe perfectamente. Si quieren más inversión, lo tendrán que hacer de otra forma", concluyó.