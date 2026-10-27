La televisión estatal china suspende las emisiones de LaLiga tras la polémica con un 'meme' de Mbappé

El delantero del Real Madrid CF Kylian Mbappé, durante un entrenamiento en Valdebebas. - Acero / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La televisión estatal china CCTV suspendió las emisiones de LaLiga después de la polémica por unas declaraciones del delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé sobre un 'meme' en el que el rostro del jugador se superponía al del exlíder asiático Mao Zedong.

El Gobierno chino explicó que, según el medio nacional 'The Paper', el goleador galo hirió los sentimientos nacionales al referirse a Mao Zedong, líder fundador de la República Popular, como "dictador chino". "Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", expresó Mbappé en una entrevista al programa francés 'The Bridge', preguntado por su 'meme' favorito.

El medio chino 'The Paper', citando fuentes oficiales, informó de que el futbolista "ofendió profundamente a China" con sus declaraciones. Por ello, informaron de que todas las transmisiones y anuncios en los que aparece Mbappé han sido suspendidos, y se espera que este veto aumente, incluso, hasta romper "por completo" las colaboraciones.

Además, varias empresas chinas, como el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, también rescindieron sus contratos publicitarios con el futbolista del francés. "Tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales", expresó un comunicado de Dongpeng Beverage Group.