Ter Stegen: "No había estudiado los penaltis, al final siempre es diferente"

El portero del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen reconoció que "no había estudiado los penaltis" de la Real Sociedad después de ser el gran protagonista del partido con tres paradas en la tanda y una actuación decisiva durante los 120 minutos de la primera semifinal de la Supercopa de España, disputada este miércoles en el Nuevo Arcángel de Córdoba.

Tras el 1-1 en el tiempo de prórroga llegó la tanda de penaltis y el portero culé se convirtió en el héroe. Sin embargo, el alemán admitió que no tenía preparados los lanzamientos. "No lo tenía bien estudiados, no mucho, pero nos enfrentamos en Liga, vimos algunos penaltis y al final siempre es diferente. Ahora estoy súper contento", dijo Ter Stegen en declaraciones a Movistar +.

"Fue una pena (no parar el penalti de Oyarzabal durante el tiempo reglamentario) porque en el partido hubiera diferente, pero ahora estoy súper contento porque hemos hecho un gran esfuerzo y creo que nos merecemos la victoria", agregó.

"Me deja buenas sensaciones, esto es lo que busco siempre, estar al cien por cien, pero tampoco es un momento para estar súper orgulloso de estas situaciones. Hay que ganar estos partidos y estoy muy feliz por ayudar al equipo de esta manera", explicó el cancerbero del Barça.

Preguntado por cómo analiza el encuentro, cree que "en los primeros 25 minutos ellos apretaron muy fuerte". "Lo hicieron muy bien y a nosotros nos costó. Luego encontramos más espacios entre líneas, les costó a ellos y estaban más cansados y al final es merecida la victoria para nosotros", indicó el alemán.

"Los dos ya sabemos que -cuando marcas un gol en el tiempo añadido- es muy difícil recuperarlo, ellos tuvieron una ocasión más que nosotros, pero lo que cuenta es que hemos ganado el partido. No tengo deseo de rival en la final, el que sea nos exigirá al máximo. Ahora toca recuperar después de estos 120 minutos porque es necesario", finalizó.