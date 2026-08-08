Thiago Almada abandona el Atlético rumbo a River Plate

Archivo - Thiago Almada con el Atlético de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino Thiago Almada abandona el Atlético de Madrid tras una sola temporada y jugará en River Plate, después de que el club madrileño y el argentino hayan llegado a un acuerdo para su traspaso, han confirmado este sábado ambas entidades.

"El jugador argentino continuará su carrera en el conjunto bonaerense tras haber vestido nuestros colores durante una temporada. El Atlético de Madrid y River Plate han llegado a un acuerdo para el traspaso de Thiago Almada al conjunto bonaerense", informó el Atlético en un comunicado.

De esta forma, el extremo izquierdo cierra su aventura en el equipo de Diego Pablo Simeone, a donde llegó el verano pasado procedente del Botafogo y tras medio curso cedido en el Olympique de Lyon. En su única temporada como rojiblanco, disputó 40 partidos, en los que marcó cuatro goles y repartió dos asistencias.

"Desde el Atlético de Madrid le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos profesionales y personales", señaló el club colchonero.