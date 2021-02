Thierry Henry abandona el banquillo del CF Montreal por "razones familiares"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador francés Thierry Henry ha decidido renunciar al banquillo del CF Montreal, equipo canadiense enrolado en la Major League Soccer norteamericana, por "razones familiares", ya que debido a la pandemia apenas podía ver a su familia.

"Con gran pesar he decidido tomar esta decisión. El año pasado fue extremadamente difícil para mí porque no pude ver a mis hijos debido a la pandemia. Desafortunadamente, con las restricciones vigentes la situación no cambiará. La separación es demasiado para mí y para mis hijos. Por lo tanto, con mucha tristeza debo tomar la decisión de regresar a Londres y dejar el CF Montréal", anunció Henry en un comunicado.

El exjugador del Barcelona llegó en noviembre de 2019 al banquillo del equipo canadiense, al que llevó a disputar los 'playoffs' de la MLS. Bajo su liderazgo, el Montreal también llegó hasta los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.