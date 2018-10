Thomas: "No es fácil llegar hasta aquí, pero Simeone confía en mí"

Publicado 02/03/2018 17:30:30 CET

El centrocampista ghanés del Atlético de Madrid, Thomas Partey, reconoció que pensaba que "no iba a tener oportunidades" en el conjunto rojiblanco, pero que gracias a la confianza de Diego Pablo Simeone ha podido ir haciéndose un hueco en un equipo que este domingo debe prepararse "fuerte" para el importante duelo ante el FC Barcelona de este domingo (16.15 horas).

"Al principio pensaba que no iba a tener más oportunidades, pero el mister confía en mí y me dio su palabra. Estoy contento con lo que me está pasando", señaló Thomas ese viernes en rueda de prensa tras renovar el jueves hasta 2023.

El africano cree que "individualmente" está trabajando "más que nunca". "Con la confianza del mister creo que lo estoy haciendo bien y tengo que seguir en esta línea porque siempre he trabajado duro y al final merezco todo lo que me está pasando", celebró.

"Me siento contento porque no es fácil llegar aquí y tener un contrato hasta el 2023. Para mí es un orgullo pertenecer a este club", añadió al respecto Thomas.

Sobre la importante visita al Camp Nou de este domingo, el rojiblanco advirtió que en el vestuario ven "todos los partidos iguales y difíciles". "Estamos preparados para competir como todos los fines de semana y tenemos que prepararnos fuerte", apuntó.

"Sabemos que son buen equipo, que no ha perdido ningún partido en Liga este año y que será complicado para nosotros", prosiguió el centrocampistas, que sabe que no le será "fácil competir contra los jugadores de un equipo como el Barcelona". "Pero trabajamos como equipo y con la ayuda de mis compañeros lo vamos a conseguir", deseó.

Thomas pidió estar "concentrados al máximo" ante el líder. "Tenemos que hacer nuestro trabajo como hasta ahora y al final quien sabe, podemos conseguir algo o no, depende de nuestro trabajo y esfuerzo", afirmó, seguro de tener "opciones de ganar la Liga". "Hay que seguir partido a partido y estar preparados para competir porque siempre nos ha ayudado competir como si fuera el último. Sólo pensamos en nuestro próximo partido e intentar ganarlo como sea", sentenció.

Finalmente, preguntado por el actual estado de forma de Antoine Griezmann, recalcó que el francés "ha trabajado siempre fuerte". "No siempre ha tenido suerte, como le ha pasado en algunos partidos, pero siempre ha estado en su nivel. A veces es normal que no meta goles", consideró.