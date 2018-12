Thomas Partey: "El Atleti es el club donde quiero estar"

Publicado 24/12/2018 17:28:53 CET

El centrocampista ghanés del Atlético de Madrid, Thomas Partey, ha querido matizar sus últimas declaraciones que "no se han entendido bien" y ha mostrado su deseo de continuar en el club rojiblanco, donde quiere "seguir creciendo como jugador" y siente que puede "ser más importante" para Diego Simeone.

Tras el último encuentro ante el Espanyol, Thomas aseguró que es "infeliz" con los minutos que está teniendo en el Atlético esta temporada y que "para ser feliz hay que jugar los partidos importantes". "El sábado después del partido hice unas declaraciones que no se han entendido bien y prefiero explicarme mejor", dijo antes de explicar su postura a través de las redes sociales.

"El Atleti es el club donde quiero estar y en el que me gustaría seguir creciendo como jugador, por el club y por la afición. Y es verdad que siento que todavía puedo ser más importante y por eso trabajo duro cada día. No me quiero conformar y eso es bueno para ser el mejor jugador que pueda ser. ¡Feliz Navidad y Aúpa Atleti!", transmitió.