Tolón y la final del Mundial: "Nadie duda de que la marca España en fútbol es mucho más fuerte que ninguna"

Milagros Tolón durante la presentación de la inclusión de cuatro partidos de la Liga F Moeve en La Quiniela - PRENSA CSD

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, volvió a dejar claro una vez más que la final del Mundial de Fútbol de 2030 que albergará España junto a Marruecos y Portugal será en el país porque, además de merecerlo por ser la actual campeona del mundo, posee "las mejores infraestructuras" y "la marca España en fútbol es mucho más fuerte que ninguna".

"Todos sabemos que España tiene las mejores infraestructuras, no solamente por los campos, sino también las mejores infraestructuras de transporte, de comunicación, de seguridad", expresó Tolón a los medios tras presentar el acuerdo por el que La Quiniela alberga ya cuatro partidos de la Liga F Moeve.

Para la dirigente, además, España es la actual "ganadora del Mundial y el Mundial se va a celebrar en España". "España tiene que ganar el Mundial en su país", aseveró. "Y la marca España en fútbol, yo creo que nadie tiene dudas de que es mucho más fuerte que ninguna marca", sentenció después de que este martes el presidente de LaLiga, Javier Tebas, veía posibilidades ínfimas de acoger ese partido si Gianni Infantino seguía presidiendo la FIFA.

Por otro lado, sobre la polémica con las camisetas de apoyo a Ceuta que no visibilizaron completamente los jugadores del Real Madrid Kylian Mbappé, Vinícius Jr e Ibrahima Konaté, reiteró que "el deporte tiene que estar por encima de todo eso". "Respetemos al deporte. Los valores del deporte están muy por encima de todas las polémicas y, sobre todo, también de los enfrentamientos que pueda haber en cualquier campo estadio", zanjó.

Finalmente, fue preguntada por la medida de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de ayudar a las internacionales y las colegiadas a congelar sus óvulos de cara a elegir cuándo quieren ser madres. "Esa tiene que ser una decisión de cada mujer personal", advirtió.

"Estar dentro forma parte de su intimidad. Nadie puede estar por encima de lo que tú piensas, de tu intimidad y más en temas tan importantes como el de ser madre. Esa es una decisión de cada mujer personal y estar dentro forma parte de su intimidad", recalcó la ministra.