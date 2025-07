Tomé: "Llevamos pensando en que queremos hacer un buen papel en la Eurocopa durante todo el año"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, recordó este viernes que "durante todo el año" tanto ella como su 'staff' y las jugadoras convocadas llevan "pensando" en que quieren "hacer un buen papel" en la Eurocopa, donde ya están en semifinales tras "diferentes situaciones adversas a las que el equipo se ha conseguido sobreponer".

"Hemos sentido felicidad y alegría por ver a las jugadoras cantar, celebrar la victoria, el pase a semifinales. Para ellas es un objetivo cumplido, para nosotros también como 'staff'. Llevamos preparando esta Eurocopa todo el año, llevamos pensando en que queremos hacer un buen papel en la Eurocopa durante todo el año", dijo Tomé en rueda de prensa desde el Estadio Wankdorf de Berna (Suiza).

Precisamente con un triunfo por 2-0 ante la selección anfitriona, la 'Roja' consiguió su acceso a 'semis'. "Ahora es cuando te das cuenta que los diferentes torneos anteriores te dan el aprendizaje suficiente para llegar en el punto que estamos. En este momento creo que el equipo ha empezado muy bien la Eurocopa. El primer partido nunca es fácil y conseguimos ganar a Portugal bien. Los siguientes partidos hemos ido de menos a más en dificultad de rival", argumentó la seleccionadora.

"Yo creo que éste, por lo que conllevaba, que eran unos cuartos de final y que sabíamos que era una eliminatoria, que si no conseguíamos los tres puntos nos íbamos a casa, jugar con un estadio en contra totalmente... son cosas de, no sé, creo que ha sido una victoria muy trabajada. Donde lo hemos intentado cuando no nos ha salido porque no hemos elegido bien el pase, hemos fallado un penalti, etc. Creo que hay diferentes situaciones adversas a las que el equipo se ha conseguido sobreponer. Y esto da fuerza, da energía y ahora vamos a recuperarnos y prepararnos para el siguiente partido", vaticinó Tomé.

"Hemos conseguido pasar a semifinales, el equipo ha hecho historia, estas futbolistas están llamadas a hacerla y creo que el rendimiento ha sido alto, positivo y muy bueno. Enfrente teníamos una selección como Suiza que juega en casa, todo el estadio estaba con ellas y esto también es un hándicap que sabíamos, que habíamos comentado", añadió.

"Obvio, en la primera parte hemos tenido dificultad para entrar en esa defensa y en la segunda hemos abierto el marcador. Creo que también se ha conseguido dejar la portería a cero, es algo que buscábamos, algo por lo que trabajamos. El rendimiento ha sido alto. Objetivo cumplido y a seguir mejorando", reiteró la entrenadora de la 'Roja'.

Luego elogió a Athenea del Castillo, autora del 1-0. "Es una jugadora que lleva con nosotros durante este año y pico que llevamos con la selección, y en los siete que llevo aquí hemos tenido mucho tiempo, juntas. Y ahora le ha tocado en este partido actuar como en la segunda parte y creo que lo que buscábamos de ella lo encontramos", afirmó.

"Siempre que hablamos de Athenea, hablamos de amplitud, hablamos de profundidad, hablamos de desborde. Además, está en una dinámica buena con goles y creo que su trabajo también en defensa ayuda mucho al equipo. Está aceptando bien ese rol, no quiere decir que sea para siempre, así se lo decimos nosotros. Ha pasado por todos los roles, los ha asumido muy bien, es una jugadora con talento y luego con una predisposición muy buena a aceptar lo que se le pide", describió.

Igualmente destacó a Claudia Pina, autora del 2-0. "Cuando hace ese gesto, lo que pienso es que va a ir a gol. Yo creo que hoy, justo cuando coge el balón con amplitud, empieza a conducir, se prepara y esa sensación en la que apoya pierna izquierda en el suelo, creemos que va a ir dentro. Lleva todo el año haciendo muchos goles así", advirtió Tomé.

"Tiene confianza. Empezó en izquierda, luego la cambiamos a derecha porque no estábamos viendo mucha fluidez y después inició en segunda parte también en derecha y lo que pensamos en cambiarla pues era un poco eso, tener más pegada, conseguir que pudiera tener esa situación de finalización y la verdad es que está teniendo mucha efectividad", agregó.

"He hablado con ella y le he dicho: Pina no solo aporta goles a la selección, no es tu obligación, Pina aporta muchas cosas en el juego de España y, si tiene la suerte de hacerlo, pues bienvenido sea para el equipo y también para ella", desveló Tomé sobre la atacante del Barça.

"Sabíamos que iba a ser un partido cerrado, Suiza es una selección que no teníamos claro si iba a hacer línea de cinco o de cuatro. Han optado por hacer dos líneas de cuatro bastante replegadas y sabíamos que es una selección que físicamente está bien, tiene alternancia de juventud-veteranía, tiene jugadoras arriba con velocidad y luego en líneas defensivas se trasladan bien, rápido, se cierran los espacios y sabían que con nosotras iba a pasar eso", explicó la seleccionadora.

"Esperábamos un partido de cuartos de final así, cerrado, duro, pero íbamos a tener que tener paciencia. Lo cierto es que Suiza apenas finaliza, ha llegado a situaciones de finalización, alguna que Cata [Coll] ha intervenido, pero yo creo que el partido ha estado controlado. Siento que también Irene [Paredes] y Aleixandri han hecho un partidazo las dos y hemos conseguido mantener la portería a cero", aseveró.

"En cuanto al próximo rival, no soy muy de 'prefiero esto' porque soy de esperar a ver quién y hacerlo, así que estaremos en directo viendo el partido. En este tiempo de campeonato hemos tenido un analista viendo todos los partidos, en el anterior ha estado también Nacho y en el siguiente podré estar yo también", aludió al Francia-Alemania.

Sobre los muchos penaltis fallados, dio su versión. "No sé lo que pasa en otras selecciones, puedo hablar de lo nuestro. Hemos ensayado los penaltis esta semana, todas han tirado penaltis, todas lo han entrenado, y luego las que son más especialistas han podido repetir en otros días más penaltis. Aquí en el equipo la que decide, si hay un penalti, soy yo. Ellas saben que Mariona es nuestra lanzadora y luego, en función de cómo esté, pues Alexia, Aitana, Vicky, Athenea...", enumeró.

Por eso habló de "diferentes lanzadoras que hemos visualizado en lo que ellas han hecho en el entrenamiento". "Ahí sí tenemos estipulado eso y luego, en función de sensaciones, si Mariona no se ve, pues decir: 'Oye, pues yo sí'. Son cosas que yo creo que son también de la jugadora. Decidimos y luego también acompañamos su sensación", apostilló.

"Esta semana hemos dado o hemos puesto el foco en la estructura compensadora, en con qué jugadoras íbamos a ocupar los espacios que desprotegemos mientras atacamos. Es algo que en los partidos, ante Italia, al final sumamos muchas jugadoras a la tendencia y a veces en esa zona de rechace hay jugadoras que te dejan descolgadas el equipo rival; era algo que teníamos que tener en cuenta", recalcó Tomé.

"Hemos analizado bien por dónde se podían quedar descolgadas las jugadoras de Suiza, sabíamos que en la línea arriba tenían velocidad, al final han optado por dejar solo a una jugadora, y ahí Aleixandri e Irene han sido las encargadas de evitar las salidas. También con Patri [Guijarro] por delante, que barre todos los balones con las dos laterales. Yo creo que en esa estructura hemos estado bien", aseguró.

De igual manera, también se congratuló por "presionar el balón" como pedía. "La clave para eso es presionar el primer balón y que las de arriba no dejen golpear. Son cosas en que venimos incidiendo y en las que queremos mejorar, que tenemos que cuidar y que el que lo hayamos hecho hoy bien no quiere decir que ya se haga bien para siempre. Tenemos que seguir teniendo atención en todo y seguir mejorando", concluyó.