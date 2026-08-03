Tonda Eckert, entrenador del Southampton, denuncia amenazas de muerte

Archivo - El entrenador alemán del Southampton, Tonda Eckert, durante un partido de la Segunda División inglesa. - Andrew Matthews/PA Wire/dpa - Archivo

FRÁNCFORT, 3 Ago. (EP/dpa) -

El entrenador alemán del Southampton FC, Tonda Eckert, reveló este lunes haber recibido amenazas de muerte tras verse implicado en un escándalo de espionaje durante los 'playoffs' de ascenso de la EFL Championship, la segunda división inglesa, a la Premier League de la temporada pasada, de los que el club fue expulsado.

"No podíamos seguir adelante sin la intervención policial. No quiero entrar en detalles, pero basta decir que me aconsejaron que no condujera más y que me sentase en el asiento trasero del coche. Fue muy difícil", declaró Eckert a la revista deportiva alemana Kicker.

El alemán reconoció que recibió amenazas de muerte tras el caso de espionaje por el que el club fue expulsado del 'playoff' de ascenso a la Premier. Unos hechos que le provocaron "noches de insomnio". "Sobre todo, tenía un flujo constante de pensamientos. Como entrenador, soy responsable de una decisión que lamentamos profundamente", afirmó.

El Southampton fue expulsado en mayo de las eliminatorias de ascenso a la Premier y recibió una sanción de cuatro puntos en el curso 2026-27, porque Eckert ordenó a su cuerpo técnico observar los entrenamientos del Middlesbrough, rival en las eliminatorias, así como los del Ipswich Town y Oxford United a principios de la temporada pasada. Una práctica prohibida por el reglamento de la liga inglesa.

El técnico alemán reconoció en su día los hechos y asumió toda la responsabilidad de las consecuencias. "Las consecuencias difícilmente podrían haber sido más duras para el club y el equipo. Luego viene una reacción pública tan intensa que nada te prepara para ello", dijo el entrenador.

"No lo sabía. Pero lo autoricé, así que la responsabilidad recae sobre mí. Especialmente en Inglaterra, el rol del entrenador implica una amplia gama de responsabilidades. La decisión fue errónea y tuvo enormes consecuencias para los jugadores, los aficionados y el club", señaló Eckert.