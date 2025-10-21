La UEFA se asocia con Alliance for Creativity and Entertainment para mejorar su estrategia antipiratería

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La UEFA se ha unido oficialmente a la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), principal coalición mundial dedicada a la lucha contra la piratería digital, haciendo "un esfuerzo más amplio de todo el sector para salvaguardar el valor de los contenidos creativos y deportivos en todo el mundo", acorde a su nota de prensa.

"La UEFA se convierte así en la primera entidad titular exclusiva de derechos deportivos en unirse a la ACE", añadió el comunicado oficial de una UEFA que "desempeñará un papel activo en el Live Tier de ACE, que mejora y coordina los esfuerzos para combatir las operaciones de piratería deportiva y, en colaboración con las fuerzas del orden y otros socios, lleva a cabo acciones para desmantelar a los operadores ilegales en todo el mundo".

"También refuerza la posición de UEFA y UC3 --la entidad que supervisa la comercialización de los derechos de las competiciones de clubes de la UEFA-- a la vanguardia de la lucha mundial contra la piratería", subrayó este martes la misma nota de prensa.

"ACE, la principal alianza mundial contra la piratería digital liderada por la Motion Picture Association (MPA), reúne a más de 50 importantes empresas y estudios de entretenimiento en un esfuerzo coordinado para combatir la piratería digital que amenaza la integridad del ecosistema digital", precisó el comunicado de la UEFA.

Guy-Laurent Epstein, director ejecutivo de Marketing para la UEFA, se alegró por esta alianza. "La incorporación de la UEFA a la ACE representa un hito en nuestra estrategia global de protección de contenidos", dijo al respecto. "Esta asociación nos permite ampliar nuestras capacidades de aplicación de la ley, profundizar nuestra colaboración actual con los líderes del sector y aprovechar las capacidades probadas de la ACE para acabar con los servicios ilegales", agregó Epstein.

"Con la incorporación de la UEFA a la mayor coalición mundial contra la piratería, reforzamos nuestra lucha para detectar, disuadir y desmantelar la piratería online en todo el mundo", afirmó Charles Rivkin, presidente y director ejecutivo de la Motion Picture Association y presidente de la ACE.

"La adhesión de la UEFA refuerza la capacidad de ACE para defender los contenidos deportivos de los actores maliciosos en tiempo real, y amplía el alcance de nuestros esfuerzos para proteger a los aficionados al fútbol y a las emisoras de todo el mundo", recalcó Rivkin.

En su nota, la UEFA explicó que "los miembros del Live Tier de ACE se benefician de un intercambio de información sin igual y en tiempo real de la Alliance, su alcance global, la defensa de políticas y las asociaciones con el sector privado y los aliados encargados de hacer cumplir la ley".

"Basándose en el conjunto de herramientas probadas de la ACE para desmantelar las redes de piratería, Live Tier cuenta con centros globales, procesos y tecnología dedicados a abordar la inmediatez de la piratería en los días de partido", aclaró el mismo texto de prensa.

"La UEFA y UC3 siguen profundamente comprometidos con la protección de los intereses de su familia de sus operadores socios. Este compromiso es esencial, ya que reconoce que los ingresos por derechos audiovisuales de las competiciones de la UEFA sustentan la sostenibilidad del fútbol tanto a nivel profesional como amateur, al tiempo que apoyan iniciativas de desarrollo en todo el ecosistema futbolístico europeo", resaltó la nota.

Los actuales miembros del consejo de administración de la ACE son Amazon, Apple TV+, Netflix, Paramount Global, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios y Warner Bros. Discovery.