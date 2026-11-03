Unai Emery: "El Barça ha sido mejor y nosotros somos un equipo en construcción"

Unai Emery en el Spotify Camp Nou durante el FC Barcelona - Aston Villa (3-0) - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, ha afirmado este martes que el conjunto inglés es un equipo "en construcción" que debe aprovechar la derrota por 3-0 ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou para "aprender, sacar conclusiones y ser capaces de competir mejor" ante los favoritos de la competición, en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones.

"La imagen sin una consecuencia inmediata pues tampoco nos agrada. Es verdad que estamos construyendo el equipo y esto nos tiene que servir para nuestro proceso, para aprender, sacar conclusiones y ser capaces de competir mejor y más cerca de los favoritos. Nosotros somos un equipo en construcción, un equipo que compite en esa construcción", ha expresado Emery en declaraciones a 'Movistar+ Liga de Campeones', recogidas por Europa Press.

El técnico de Hondarribia ha señalado que, pese a contar con nueve puntos tras haber ganado sus tres primeros compromisos en la competición, este tipo de encuentros sirven de aprendizaje frente a rivales de la máxima exigencia. "Cuando nos enfrentamos a equipos como el Barcelona tenemos que ser capaces de estar cerca y si hoy no ha podido ser, porque ellos al final han merecido ganar, aunque nosotros hemos tenido nuestras ocasiones para marcar y algunas francas que no hemos hecho, nos pueden ayudar a que en el proceso de meses estemos más cerca", ha añadido.

Asimismo, ha analizado los fallos defensivos y las ocasiones desaprovechadas durante el choque. "El Barcelona aprovecha un error defensivo nuestro en el sentido de salir de balón, pero es que a veces nuestra idea es tratar de atraer al rival. La clave no solo ha sido esas pérdidas de balón que han sido gol, también que nos ha costado en los duelos cuando llegamos un poquito más adelante", ha indicado, tras recordar las oportunidades claras desaprovechadas por Manzambi o Jackson con el 1-0 y el 2-0 en el marcador.

Por último, el preparador guipuzcoano, que cumplía 55 años el día del partido, ha reafirmado la ambición de su club de afianzarse en la máxima competición continental. "El competir en la Champions League es algo que también priorizamos. Barcelona siempre va a ser el Barcelona, el Real Madrid el Real Madrid y el Bayern de Múnich el Bayern de Múnich, pero nosotros tenemos también nuestro espacio y queremos ser capaces de competir y de llegar al nivel que nos exigen estos equipos", ha concluido.