Uribes: "La solidaridad con Ceuta es indiscutible pero hay que respetar la conciencia de los jugadores"

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha considerado este jueves que la polémica por las camisetas de apoyo a Ceuta que no mostraron completas Kylian Mbappé, Vinícius Jr e Ibrahima Konaté antes del partido entre el Real Madrid y el Elche debe servir para poner el foco en quienes amenazan e insultan a los deportistas por sus decisiones, al tiempo que defendió que la solidaridad con la ciudad autónoma "es indiscutible".

"Yo creo que la solidaridad con Ceuta es indiscutible. Ellos han introducido esa consideración personal en conciencia y yo creo que lo que tenemos que hacer es respetar su conciencia y, si han dado sus motivos, todavía más", señaló Uribes a los medios tras la entrega de las Becas Bepro 2026-Fundación Occident, celebrada este jueves en Madrid.

El presidente del CSD se refirió así a las explicaciones ofrecidas por Mbappé, quien aseguró que mantiene "toda la solidaridad" con Ceuta y con las víctimas, pero que también quiso tener un gesto y un pensamiento hacia los inmigrantes que han perdido la vida y quienes sufren en condiciones duras, una postura que, según Uribes, es una "reflexión interesante" que se puede "compartir o no".

"Todos somos conscientes, hay que recordar al jugador del Betis (Ez Abde) que se puso la camiseta, lo que sufrió en redes sociales, incluso amenazas de muerte. Y yo creo que también hay que poner el foco ahí. Mbappé, Vinícius, Konaté también han sufrido un acoso terrible en redes sociales", apuntó Uribes, que puso el énfasis en las consecuencias de las amenazas recibidas por los futbolistas.

En este sentido, el presidente del CSD subrayó que "lo verdaderamente grave" es la actuación de quienes impiden que las personas puedan decidir libremente y recordó tanto las amenazas de muerte recibidas por el jugador del Betis por lucir la camiseta como los insultos dirigidos contra los tres jugadores del Real Madrid por no mostrarla. "Poner el foco en los intolerantes de un lado o de otro que no dejan que las personas puedan decidir libremente. Yo creo que esa es la verdadera gravedad de lo que ha sucedido con las camisetas", reiteró.

Rodríguez Uribes insistió en que "la solidaridad con Ceuta debe ser y es un deber de todos" y se mostró convencido de que existe un compromiso general para que la situación en la ciudad autónoma "se resuelva" pronto.

NEUTRO RESPECTO AL PARTIDO APLAZADO POR LLUVIA

Preguntado por el aplazamiento del Levante UD-Athletic Club, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports y suspendido este miércoles por las condiciones meteorológicas adversas en Valencia, Uribes aseguró que el CSD no ha recibido ninguna comunicación al respecto y recordó que este tipo de decisiones corresponden a LaLiga y a los clubes.

"No lo sé, a nosotros tampoco como Consejo Superior de Deportes nos llega nada de eso ni tenemos ninguna responsabilidad directa ni competencia. No me consta que haya habido ninguna comunicación, no le puedo responder", explicó el mandatario.

"El calendario está muy apretado, sin duda, pero no sé cómo se ha procedido. Cuando vaya al despacho miraré un poco si hay algo, pero no me consta que nos haya llegado nada", añadió el presidente del CSD, que apuntó que el organismo recibe en ocasiones cuestiones relacionadas con partidos de fútbol, aunque normalmente no entra a valorar asuntos "estrictamente de Liga y de los clubes", salvo que se trate de "una cosa muy general o muy sistemática".

Sobre una posible falta de previsión ante las condiciones meteorológicas, Uribes consideró necesario aprender de episodios como el vivido en Valencia y estar especialmente atentos ante fenómenos que, según recordó, son recurrentes en el Mediterráneo durante el otoño. "Tenemos que aprender y ser conscientes de que efectivamente estas DANAs y estas tormentas terribles que tienen que ver con algo que ya conocemos todos, cuando llega el otoño o cerca del otoño, sobre todo en el Mediterráneo, tenemos que ser muy conscientes de que hay mucho riesgo", señaló.

"Tenemos que ser muy conscientes de que hay mucho riesgo, que lo del cambio climático no es ninguna broma y que es una realidad con consecuencias serias", continuó Uribes, que reclamó que las distintas cadenas de aviso y actuación funcionen con rapidez cuando existe una alerta meteorológica.

"Tenemos que estar todos muy atentos y que las cadenas funcionen y que cuando se avisa se reaccione rápido y todo eso hay que ir aprendiendo", afirmó, antes de reconocer que la elevada densidad de los calendarios deportivos dificulta encontrar margen para aplazar encuentros. "Es verdad que los calendarios son tan apretados que hay partidos todos los días, entonces es verdad que los márgenes son escasos, pero yo siempre lo digo: por encima de todo está siempre la seguridad de las personas, la vida, la integridad, y lo demás tiene que ceder", concluyó al respecto.