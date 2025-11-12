Archivo - El Valencia CF también lanza su álbum digital de cromos en Collectibol. - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF ha alcanzado este miércoles un acuerdo con Collectibol, marca de la empresa Algoritcom Games, para lanzar durante las próximas dos temporadas su colección oficial de cromos dentro de esta plataforma, que está centrada en el entretenimiento y el coleccionismo deportivo.

"La colección del Valencia CF estará compuesta por un álbum exclusivo dividido en siete capítulos y más de 150 cartas digitales que recogerán a jugadores del primer equipo y momentos destacados de la historia reciente del club. Todas las cartas han sido diseñadas con licencias oficiales y se irán incorporando progresivamente", indicó la entidad 'che' en una nota.

"Collectibol permite a los aficionados abrir sobres, completar álbumes y compartir sus colecciones con otros usuarios, creando una experiencia lúdica en torno al universo del fútbol", añadió el comunicado de los 'ches', que han seguido la estela de FC Barcelona y Real Betis Balompié.

Además, según zanjó la nota, "Collectibol impulsará diversas acciones promocionales vinculadas a la colección del Valencia CF, que incluirán productos oficiales del club, como cartas especiales y camisetas firmadas, integradas en iniciativas desarrolladas por la propia plataforma".