Valencia - Espanyol: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mestalla vivirá este sábado uno de los clásicos de Primera División, un Valencia - RCD Espanyol, al que ambos equipos llegan en situaciones muy diferentes. Los locales, pese a ganar en Getafe la pasada jornada, marcan la permanencia con 20 puntos, uno más que el Deportivo Alavés, por lo que necesitará el triunfo para no caer a puestos de descenso. Los pericos se mantienen quintos pese a haber sumado uno de los últimos nueve puntos, por lo que buscaran un triunfo balsámico.

POSIBLES ALINEACIONES

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Cömert, Copete, Jesús Vázquez; Pepelu, Ugrinic, Almeida; Rioja, Sadiq y Diego López.

Espanyol: Dmitrovic; Rubén Sánchez, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Urko, Edu Expósito; Jofre, Roberto y Pere Milla.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Valencia y Espanyol de la jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 24 de enero a las 16.15 horas en Mestalla.

DÓNDE VER

El duelo entre los che y los pericos se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.