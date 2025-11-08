Valencia - Real Betis: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

En Mestalla, Valencia y Real Betis disputarán uno de los clásicos del fútbol español. Un partido al que valencianistas y béticos llegan en estados de forma contrapuestos. Si bien los andaluces, quintos, sólo han perdido uno de sus últimos siete encuentros ligueros, los che no lo hacen desde la jornada cinco ante el Athletic Club. Desde entonces el balance es de cuatro derrotas y dos empates, que le han colocado en puestos de descenso.

POSIBLES ALINEACIONES

Valencia: Agirrezabala; Rioja, Tárrega, Copete, Comert, Gayá; Pepelu, Javi Guerra, Almeida; Danjuma y Beltrán.

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Valentín; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Ez Abde; y Cucho.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Valencia y Real Betis de la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 9 de noviembre a las 18.30 horas en Mestalla.

DÓNDE VER

El duelo entre los che y los verdiblancos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.