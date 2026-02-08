Valencia - Real Madrid: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid CF visita este domingo al Valencia CF en la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo al que llegan muy necesitados los valencianistas, rozando el descenso después de su frenazo en La Cartuja, por lo que buscan también animarse tras la reciente eliminación en la Copa del Rey Mapfre, ante un Real Madrid que sigue en su carrera con el líder FC Barcelona en un estadio siempre poco amigable para los merengues, sin el sancionado Vinícius Júnior.

POSIBLES ALINEACIONES

Valencia CF: Dimitrievski; Foulquier, Cömert, Copete, Gayà; Guido, Pepelu; Rioja, Beltrán, Danjuma; y Hugo Duro.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Mastantuono, Mbappé y Brahim.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Valencia y Real Madrid de la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 8 de enero a las 21.00 horas en Mestalla.

DÓNDE VER

El duelo entre los valencianistas y los blancos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.