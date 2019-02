Publicado 13/02/2019 19:05:47 CET

El Valencia visita mermado el histórico Celtic Park

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF visita este jueves (21.00 horas) al Celtic en Glasgow para la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, un desafío al tratarse de un feudo histórico aunque los 'che' confían en salir vivos pese a las bajas que merman su potencial.

Hace muchos años que Valencia y Celtic no se ven las caras en Europa, ya que el único enfrentamiento previo fue en la tercera ronda de la UEFA en 2002, pasando el Valencia por penaltis. Desde entonces, el Valencia ha sido en dos ocasiones semifinalista de la competición, llamada ahora Liga Europa, y quiere superar el reto escocés para llegar lejos.

El equipo 'che' ha superado siempre la ronda de dieciseisavos de este torneo, la última vez en 2016 cuando apeó al Rapid de Viena, igual que había hecho con Dinamo de Kiev (2014), Stoke City (2012) y Brujas (2010). En esta ocasión, el escollo es un Celtic reforzado, aunque venido a menos en cuanto a su peso histórico en el 'Viejo Continente'.

Y eso que en esta temporada el Celtic ha jugado 14 encuentros europeos, al empezar en la previa de la Liga de Campeones y modificar su rumbo hacia esta Liga Europa al caer ante el AEK de Atenas. Los de Brendan Rodgers, al frente del equipo desde 2016, están en una buena racha de resultados, ganando sus últimos partidos.

Reinan en la Premiership escocesa con seis puntos de ventaja sobre el Rangers, su rival histórico, y con quien perdieron a finales de diciembre. Desde entonces han ganado todo, incluida la quinta ronda de la Copa de Escocia (5-0 ante el St. Johnstone) en su último choque del pasado domingo.

Pero el Valencia, como el Celtic, quiere dar de qué hablar en la Liga Europa y pelear por el título tras salir rebotado de la 'Champions'. En el caso valencianista, llegaron a la fase de grupos pero no pudieron combatir contra Juventus o Manchester United. Ahora, quieren pugnar por repetir un éxito que ya alcanzaron en 2004 en la entonces Copa de la UEFA.

No obstante, Marcelino García Toral no podrá contar con uno de los refuerzos en el mercado invernal, Facundo Roncaglia, que arrastra una sanción de cuatro partidos. Tampoco estarán en Glasgow los lesionados Rodrigo, Gayà, Santi Mina y Gabriel Paulista, cuatro de los habituales en el 'once' del técnico asturiano, que ha llevado a su equipo a una clara mejoría en LaLiga y a empatar en el Camp Nou.

Bajas de importancia mientras que el Celtic sí podría dar bola a Oliver Burke, Timothy Weah o Jeremy Toljan, refuerzos invernales. Los escoceses están en su segunda eliminatoria de dieciseisavos de final de la Liga Europa por los pelos, pues superaron la fase de grupos gracias a una carambola de resultados en la última jornada.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CELTIC: Gordon; Lustig, Boyata, Benkovic, McGregor; Brown, Ntcham; Forrest, Christie, Sinclair; y Johnston.

VALENCIA CF: Neto; Piccini, Garay, Diakhaby, Lato; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Gameiro y Cheryshev.

--ÁRBITRO: Ovidiu Hategan (RUM).

--ESTADIO: Celtic Park.

--HORA: 21.00 horas/Movistar Liga de Campeones.