Vallecas quiere volver a ser un fortín ante Osasuna

Cádiz y Celta quieren dar pasos hacia la permanencia y Europa

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano busca este sábado ante Osasuna (18.30 horas) olvidar su derrota en el primer asalto de las semifinales de Copa del Rey y reconducir el rumbo en LaLiga Santander, en una vigésima cuarta jornada en la que el Cádiz quiere acercarse a la zona de salvación ante un RC Celta que aspira a engancharse al tren europeo (14.00 horas).

En Vallecas, donde el pasado miércoles en la ida de Copa los goles de Borja Iglesias y William Carvalho neutralizaron el tempranero tanto de Álvaro García (1-2), los hombres de Andoni Iraola necesitan recuperar la fortaleza en casa perdida en las últimas semanas.

Después de una primera vuelta en la que solo el Celta (1-1) consiguió 'rascar' algo del recinto vallecano, en sus dos últimos compromisos ligueros como local cedió su primera derrota ante el Athletic Club (0-1) y un empate, precisamente, ante los verdiblancos (1-1), que se convirtieron días después en los segundos en asaltar Vallecas.

Después de sacar solo ese punto ante los béticos en los últimos cuatro partidos de LaLiga -tras las derrotas ante Atlético (2-0), Athletic y Celta (2-0)-, el Rayo es noveno con 31 unidades, a cuatro de unos puestos continentales que pisó durante gran parte del curso.

Mientras, Osasuna (29), anclado en la zona medida de la tabla con 11 puntos de renta sobre el descenso, busca confirmar su mejoría de las últimas semanas, que le ha llevado a vencer a domicilio al Granada (0-2) y a sacar un empate ante el Sevilla en El Sadar (0-0).

Martín Merquelanz será la única baja confirmada en el cuadro rayista, que se mantiene pendiente de la evolución de Unai López, con molestias en el aductor. Jagoba Arrasate, por su parte, recupera a Nacho Vidal y Darko tras cumplir sanción, pero seguirá sin poder contar con los lesionados Aridane, Areso y Kike Barja.

En el partido que abre la jornada de sábado en el Nuevo Mirandilla, el Cádiz espera dar un paso para salir del descenso ante el Celta, que quiere puntuar por cuarta jornada consecutiva y acercar la zona continental.

En los dos primeros partidos ligueros de Sergio González como técnico, el conjunto amarillo se repartió los puntos con el Espanyol (2-2) y se impuso al Levante (0-2), pero sufrió la remontada del Mallorca (2-1) la semana pasada para quedarse con 18 unidades, a cinco de la zona de permanencia.

Además, no podrá contar con los lesionados Fede San Emeterio, Fali, Florin And one e Iza Carcelén para recibir al cuadro gallego, que ha cosechado siete de los últimos nueve puntos en juego para quedarse a solo cinco de la sexta plaza.

El equipo del 'Chacho' Coudet olvidó su derrota en el Reale Arena venciendo sus dos compromisos siguientes en Balaídos, ante Osasuna (2-0) y Rayo (2-0), y se llevó un provechoso empate de su visita al Sánchez-Pizjuán (2-2). Ahora, con la enfermería vacía, espera dar un salto en la clasificación.

--PROGRAMA DEL SÁBADO EN LALIGA SANTANDER.

Cádiz - Celta. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 14.00.

Villarreal - Real Madrid. Sánchez Martínez (C.Murciano) 16.15.

Rayo Vallecano - Osasuna. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 18.30.

Atlético de Madrid - Getafe. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.00.