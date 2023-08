Valverde: "Courtois ha sido un jugador fundamental para el Real Madrid en muchos partidos"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, comentó este viernes que la baja del portero belga Thibaut Courtois puede pesar al Real Madrid, ya que ha sido "un jugador fundamental" para el equipo merengue "en muchos partidos", y además destacó el arranque de "una nueva etapa" con "jugadores jóvenes" y "muy fuertes físicamente" en las filas de su inminente rival en LaLiga EA Sports.

"Courtois ha sido un jugador fundamental para el Real Madrid en muchos partidos. El año pasado en los dos partidos que jugamos con ellos fue decisivo. Además, tampoco estará Benzema, al que nosotros hemos sufrido mucho a lo largo del tiempo. Pero bueno, supongo que los que jueguen por ellos no estarán mal tampoco. Empieza una etapa nueva con otros jugadores jóvenes, muy fuertes físicamente, a los que tenemos que plantarles cara igualmente", comentó.

"Les he visto muy bien en ataque porque han generado peligro y ocasiones. En defensa también les he visto bien, porque me parece que tienen jugadores muy fuertes, con centrales y laterales muy potentes", apuntó el técnico de los 'leones' en rueda de prensa sobre el cambio de esquema del equipo blanco. A pesar de ello, cree que necesitan tiempo para que los pupilos de Carlo Ancelotti consigan "acoplar determinados movimientos".

En cuanto al estado de su equipo para esta jornada 1, el entrenador rojiblanco lamentó su pretemporada "un poco atípica" por el viaje realizado a México, además de que las incorporaciones de algunos jugadores han llegado más tarde por causa de compromisos internacionales. "Venimos de jugar partidos fuertes ante el Eibar, el Celtic o el Manchester United y eso nos ha servido para estar preparados", añadió.

Un inicio de Liga que arranca con compromisos difíciles para el Athletic, el Real Madrid en casa y visita a El Sadar, y al que Valverde da mucha importancia: "El inicio marca lo que van a ser esa primera entrada en la competición, además del arrastrar un déficit, si vas mal, o un superávit, si lo haces bien. Nuestra intención es hacerlo bien para coger una buena ola que nos permita seguir hacia delante", afirmó.

Sin embargo, para el primer partido de Liga en San Mamés, el Athletic no contará con una animación dirigida por parte de la grada, debido a que el sector de animación rojiblanco ha decidido no hacerlo ante el Real Madrid como protesta contra algunas decisiones tomadas por la dirección del club. Un apoyo que para el técnico rojiblanco es "diferencial tanto para el rival como para el equipo", ya que los jugadores se encuentran en un campo que "está en permanente ebullición animándote".

Por último, Valverde se ha referido a la entrada realizada por Dani Carvajal a Yuri Berchiche en el último partido de liga la pasada temporada que provocó la rotura del peroné del vasco. "Evidentemente no pensamos que Carvajal quiera lesionar a Yuri, pero es un hecho que Carvajal se lleva una tarjeta amarilla y Yuri una fractura de peroné, y Carvajal va a jugar mañana y Yuri está lesionado", zanjó.