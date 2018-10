Valverde: "Cuanto más herido está el Madrid, más peligroso es"

Actualizado 27/10/2018 14:14:47 CET

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha afirmado este sábado que, "cuanto más herido está el Real Madrid, más peligroso es", por lo que no se fía de la irregularidad merengue antes del Clásico de este domingo (16.15 horas), correspondiente a la décima jornada de LaLiga Santander.

"Para llevarnos la victoria, la clave está en el juego y es en lo que nos tenemos que centrar, más allá de pensar en dinámicas positivas o negativas de un equipo. No tenemos que darle muchas vueltas. Porque al final sabemos cómo es el Madrid; cuanto más herido está, más peligroso es", comentó Valverde en la rueda de prensa anterior al Clásico.

"Son partidos que se juegan desde muchos puntos de vista: desde el punto de vista táctico, desde el emocional... y desde luego, desde el punto de vista de prepararte bien. Sabemos que esta semana venimos de hacer dos buenos partidos, es una semana muy importante y tenemos este último encuentro como colofón y lo que queremos es hacerlo bien", explicó el técnico culé.

Además, negó que se haya fijado en las críticas hacia su homólogo en el Real Madrid, Julen Lopetegui. "Hay mucho ruido alrededor de estas circunstancias, pero a la hora de valorar el partido nos centramos básicamente en lo que es el rival", aseveró. "El rival tiene argumentos de sobra como para hacer un buen partido, grandes jugadores y tiene de todo; bien por dentro, que centran bien, rematan bien, tienen estrategia, una defensa potente, etc.", enumeró Valverde.

"Estamos por delante por cuatro puntos, que a estas alturas no es una distancia excesiva. En las crisis en equipos como el Madrid siempre hay una parte externa que lo infla todo, pero luego los jugadores aparecen. Ha habido momentos al comienzo de temporada que el Madrid ha estado brillante en juego colectivo, en la presión, juego de ataque, posesión... Todos tenemos que mirar hacia delante y supongo que el Madrid también lo tiene que hacer", aseguró sobre las dudas en torno a Lopetegui.

Por otra parte, el 'Txingurri' detalló su idea para el comienzo del Clásico. "Tenemos que reconocernos nosotros mismos en el juego, esa es la clave; y lo hacemos con Messi y sin Messi, es lo que el año pasado nos dio la Liga", señaló. "Sí se hace diferente preparar un Clásico sin Messi, tienes que cambiar algunas cosas en los mecanismos. Pero estamos mentalizados, se hace un poco raro pero se tira para adelante", espetó.

"NO CREO QUE EL MADRID HAYA PERDIDO DOMINIO DEL JUEGO"

Mientras tanto, Valverde opinó que no será un duelo menos atractivo por la ausencia del argentino Leo Messi, debido a su lesión, y del portugués Cristiano Ronaldo, ahora en las filas de la Juventus de Turín. "No es menos Clásico sin Messi y Cristiano. Ya existían antes. Había tensión, había cabezas de cochinillo volando...", bromeó al respecto.

Más tarde, elogió a su inminente rival liguero. "No creo que el Madrid haya perdido domino del juego, genera situaciones de gol y quizá no está acertado de cara a la portería. Contra el Levante hicieron más de diez ocasiones claras para marcar, y es un indicativo del nivel ofensivo que tiene; y eso me hace ser precavido, porque yo le doy mucho valor a eso", reconoció.

"Nos jugamos más nosotros, porque lo que se juegue el contrario no nos importa. Nos jugamos tres puntos importantes, y un poco más desde el punto de vista emocional", indicó Valverde. "Situaciones extremas las tenemos los entrenadores cada semana, con tres partidos por semana y eso también forma parte del espectáculo del fútbol", admitió.

Por último, el entrenador blaugrana restó importancia a las críticas hacia el ariete francés Ousmane Dembélé. "Yo me fijo en lo que nos da en el campo. No hay que sacar las cosas tanto del tiesto. Él nos puede dar mucho y le tenemos que ayudar, que es joven, y al mismo tiempo le exigimos", concluyó.