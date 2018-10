Valverde: "El Madrid con Solari es igualmente peligroso y candidato a ganar todo"

Publicado 30/10/2018 17:52:05 CET

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado este martes sobre el Real Madrid y su nuevo entrenador, Santiago Solari, tras la destitución de Julen Lopetegui, que sigue siendo un rival a batir y aspirante a "ganar todo", por lo que es "peligroso" para lo que queda de temporada.

"No sé si el Madrid es más o menos peligroso (con Solari), pero tengo claro que es igualmente peligroso porque es el Madrid, y es un candidato a ganar todo como lo somos nosotros", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, tras el 5-1 del Clásico en el Camp Nou del domingo, y pese a que el Madrid esté ahora mismo noveno en LaLiga a 7 puntos del Barça, líder, cree que aún así los blancos serán rivales a final de temporada, y que no tendrán un año de transición.

"Claro que no. Para nosotros el Madrid es rival y va a intentar rehacerse como haríamos nosotros y cualquier otro. No está entre los primeros, todavía es pronto, llevamos un cuarto de Liga jugado y queda un mundo. El Madrid intentará ganar el campeonato", explicó.

En cuanto al comunicado oficial del Real Madrid en el que esgrimía que tenían ocho candidatos al Balón de Oro y que los resultados con Lopetegui tenían una "gran desproporción" con la calidad de la plantilla, no quiso valorarlo.

"No tengo nada que decir de los comunicados de otros clubes, en absoluto. Solo decir como dije que no me gusta que se destituyan entrenadores", argumentó.

Eso sí, ve una "evidencia" que el entrenador es el eslabón más débil en el fútbol. "Estamos en el mundo del fútbol, sabemos cómo va esto. Todo forma parte del espectáculo. Siempre hay altibajos, si ganas está todo más tranquilo y si pierdes hay más marejada", argumentó.