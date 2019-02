Valverde: "Messi está muy bien, ha entrenado perfectamente"

Publicado 14/02/2019 16:44:33 CET

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que Leo Messi está "muy bien" y que ha entrenado "perfectamente" por lo que está disponible para el partido de LaLiga Santander de este sábado frente al Valladolid, mientras que no ha querido entrar en polémicas con el arbitraje del duelo entre el Real Madrid y el Ajax en la Liga de Campeones.

"Messi está muy bien, ha entrenado hoy perfectamente. Y no puedo extenderme mucho más porque está muy bien", aseguró el técnico blaugrana en el acto de entrega de la recaudación obtenida con la venta del libro solidario 'Relats Solidaris'.

Si lo considera oportuno, Valverde podrá contar con Messi, que tuvo molestias tras el duelo contra el Valencia y las arrastró en el Clásico de Copa, para el Valladolid o reservarle para el martes en Lyon, en la ida de octavos de la 'Champions'. Un duelo para el que es duda Samuel Umtiti, aunque el técnico no descarta que pueda estar disponible.

"Es diferente la situación de Samuel y la de Leo. Es posible y esperamos que Umtiti nos acompañe pronto pero no sabría decir si va a ser el sábado, el martes o después. Hay que valorar no sólo que esté sano sino cómo esté de ritmo, lleva bastante tiempo de inactividad", matizó.

Por otro lado, preguntado por el gol anulado al Ajax en el duelo de 'Champions' frente al Real Madrid, que los blancos ganaron (1-2) en Amsterdam, no quiso entrar en polémicas. "¿Y yo que sé si es gol? No lo sé, no fue gol y ya está. No nos preocupa demasiado el Real Madrid ni otros equipos, sino que nos preocupamos de lo que hacemos nosotros", valoró.

Y es que, en un acto que tuvo lugar en la antigua fábrica de Estrella Damm en Barcelona, bromeó con el 'bar' o el 'VAR'. "Estamos en una fábrica de cerveza, por lo que voy a decir que me quedo con el bar con 'b'. Aunque con 'v' también me gusta. Ya sabemos cómo son estas cosas, al final siempre va a haber jugadas polémicas, porque sin polémica esto sería más pequeño y el fútbol amplifica muchas cosas", comentó.

Valverde ha sido padrino de la última edición de 'Relats solidaris', libro escrito por varios periodistas deportivos, que ha reunido 47.575 euros destinados a la ONG catalana 'Proactiva Open Arms', cuyo presidente, Òscar Camps, recogió el cheque de manos del técnico del FC Barcelona.

"El agradecimiento es más por mi parte por haber podido colaborar con algo que traspasa un poco más el día a día que nos ocupa. Agradecerles por hacer este mundo un poco más habitable. Cuando se me acercaron para decirme que me habían elegido me quedé un poco sorprendido. Me encantó. Tengo muy buena sensación porque siento admiración por todos estos héroes", comentó Valverde sobre el proyecto.