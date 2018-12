Valverde: "Otros partidos me han dejado más contento"

Publicado 22/12/2018 21:18:20 CET

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde, felicitó a su equipo por cumplir con el "objetivo" de "terminar el año líderes" tras la victoria (2-0) sobre el RC Celta este sábado, donde eso sí reconoció no irse del todo contento por la segunda parte en el Camp Nou, dominados por los visitantes.

"Era nuestro objetivo terminar el año líderes, con la misma ventaja que teníamos antes de esta jornada. El partido ha tenido dos partes diferenciadas muy claras. En la segunda ellos han estado mejor y nosotros en la primera decantamos el partido", dijo en declaraciones a Barça TV.

El preparador azulgrana valoró además volver a dejar la portería a cero, por cuarta jornada seguida en liga. "Es la mejor manera de ganar. Sabes que no encajas y teniendo el potencial ofensivo que tenemos, los números están ahí. Otros partidos me han dejado más contento. Este en el segundo tiempo hemos estado más espesos en el juego, ellos apretaban un poco y no encontrábamos los pases verticales que nos hacían falta", afirmó.

El Barça volvió a tirar de una sociedad entre Messi y Alba que "sigue saliendo". "Es algo que siempre está. Esa sociedad sabemos que funciona y lo saben los rivales, y lo tapan muchas veces, pero Alba se mete en el espacio y se entiende con Messi. Aunque los rivales lo sepan sigue saliendo", finalizó.