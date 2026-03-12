Valverde recupera su mejor versión como centrocampista

El centrocampista uruguayo Fede Valverde celebra un gol con el Real Madrid CF en la Champions 2025-26. - Europa Press/Contacto/Gokhan Taner

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista uruguayo Fede Valverde firmó una exhibición este miércoles con el Real Madrid convirtiendo un 'hat-trick' ante el Manchester City en la ida de octavos de final de la Champions para poner a su equipo con pie y medio en la siguiente ronda, explotando su mejor versión como mediocentro total.

La primera gran noche europea de este Real Madrid esta temporada tuvo un gran protagonista, y no es otro que un Valverde impulsó a los suyos en la competición con un triplete y un partido sublime que confirma que el 'charrúa' potencia sus virtudes sin ese encorsetamiento que supone el lateral derecho que tanto tuvo que habitar por las lesiones en defensa.

En 42 minutos, Valverde ya había celebrado sus tres tantos, igualando el récord de Pirri y convirtiéndose en el segundo centrocampista del Real Madrid que marca un 'hat-trick' en la Copa de Europa. "Increíble, uno sueña siempre con noches así. Disfruté mucho del fútbol, hacía bastante que no disfrutaba de esta forma, estoy contento, pero sobre todo con el triunfo del equipo", expresó tras el encuentro.

El uruguayo se movió por todo el campo con libertad y, sobre todo, con sentido. Remató en tres ocasiones y las tres fueron goles para su equipo, en una noche redonda a nivel ofensivo. Además, dio dos pases clave y estuvo fino en los uno contra uno, ya que completó cuatro de los siete regates que intentó.

Y esto va en la dinámica de la versión que se está viendo de Valverde desde que dejó el lateral derecho por la recuperación de Trent Alexander-Arnold. Eso ocurrió el 8 de febrero, hace poco más de un mes, cuando ya ante el Valencia CF, el capitán del Real Madrid recuperó su estatus de centrocampista.

Desde entonces, lo ha sido en los últimos ocho encuentros, en los que ha rematado en 15 ocasiones --casi 2 por partido-- logrando 5 goles. Un dato que choca y mucho con los 30 encuentros previos, en los que fue habitualmente lateral derecho, rematando en 36 ocasiones --1,2 por duelo-- y sólo celebrando un gol, de falta ante el Atlético de Madrid en semifinales de la Supercopa de España.

Cuando ha ocupado su demarcación habitual de centrocampista, pisa mucho más área rival, realizando en total 668 acciones con balón en estos últimos ocho encuentros, 593 con éxito, es decir, 74,1 de media. Mientras que en los partidos previos, en el carril, fueron 2.127 acciones con balón --1.819 con éxito, algo más de 64 de media--, por lo que entra en contacto con el esférico hasta en 10 ocasiones más.

Desde ese 8 de febrero en Mestalla, Valverde ha generado 10 ocasiones de gol y ha recuperado 17 balones, más de 2 por partido. Y, además, al uruguayo no le han quitado un balón en esta serie de ocho encuentros, presumiendo también de un acierto en el pase del 91,4 por ciento.

El 'halcón' vuelve a volar y lo hace con un papel protagonista, avalado por una versión sobresaliente como ese perfil de volante que abarca mucho campo, con predilección por la parte derecha, pausa cuando es necesaria y profundidad si el equipo corre al espacio. En definitiva, está más ubicado, habiendo participado en 10 goles (5 tantos y 5 asistencias) en los últimos 14 encuentros --desde la debacle en Albacete--, y los últimos 5 goles del Real Madrid en Champions (2A y 3G) llevan su firma.