Valverde: "Si buscamos la portería como si no hubiese un mañana pueden pasar cosas bonitas"

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, tiene claro que deben estar "fuertes" en todos los aspectos del juego para "contrarrestar" al Liverpool este sábado en la final de la Liga de Campeones, pero tiene claro que "pueden pasar cosas bonitas" si deciden atacar "como si no hubiese un mañana", mientras que confesó que durante estos días se le llena "la cabeza de cosas bonitas", entre ellas la de marcar.

"Tenemos que hacer lo nuestro y si estamos bien, trabajamos con humildad y sacrificio y buscamos esa portería como si no hubiese un mañana, creo que podemos hacer cosas bonitas el sábado", comentó Valverde durante el 'Media Day' de UEFA celebrado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El internacional cree que los 'reds' "son buenos en todo" y que por eso "hay que estar concentrados en cada parte del campo". "Si pensara ahora en alguna debilidad no la encontraría, hay que estar fuertes físicamente y de cabeza para contrarrestar todo lo que puedan proponer ellos", afirmó.

Sobre la posibilidad de que juegue en banda derecha y se pueda ver las caras con la pareja Luis Díaz y Andrew Robertson, Valverde recalcó que "todavía" no sabe si va a jugar "ahí", aunque elogió al colombiano y al escocés.

"A Luis le conozco de la Copa América y de Colombia, es un jugador que ha venido triunfando en los últimos meses y en el Liverpool es donde más se ha visto su potencial y creo que ahora está imparable", expresó del delantero. "Robertson es un gran lateral, sube mucho y ya sufrí mucho cuando jugué en Anfield el año pasado de lateral. Va a ser un partido duro por esa banda", añadió.

Lo que tiene menos claro el madridista es qué haría si marca en la final. "No sé qué hago, creo que me sacan en ambulancia", señaló entre risas. "Es algo especial. Uno se ilusiona y se llena la cabeza pensando en todas las cosas bonitas que pueden pasar y si pasan, bienvenidas sean", confesó.

Valverde celebró que en este momento haya conseguido tener "un puesto más importante" en el equipo. "Cuando no me ha tocado jugar me sentía bien para poder conseguirlo y en Uruguay ya tengo más responsabilidades. Todo es parte de una cadena y eso me ayudó a consolidarme más en el mundo del fútbol", apuntó.

"Es duro cuando no se juega, pero para cualquier jugador. Trabajé mucho fuera del fútbol, con la alimentación, el descanso y en mantener la cabeza más tranquila. Trabajé más duro cuando cosas no me iban bien y eso me ayudó bastante, ahora tengo que seguir creciendo y mejorando porque soy joven y me queda mucho por mejorar", admitió el internacional.

"MBAPPÉ ES EJEMPLAR, PERO NUESTRA NOTICIA ES EL SÁBADO"

Valverde no esconde que su polivalencia le ha ayudado, pero que para sacarla partido hay que "entrenar bien y estar siempre dispuesto para jugar en la posición que sea". "En unas las haces mejor y en otras n tan bien, pero hay que estar al cien por cien para el equipo porque eso beneficia a todos", remarcó. "Mi evolución apunta a llegar alto en el Real Madrid y ojalá que pueda ser capitán algún día, titular y seguir logrando trofeos", agregó.

Sobre la experiencia de compañeros como Karim Benzema, Luka Modric o Toni Kroos, el uruguayo elogió que sigan teniendo esa "ilusión y ganas de ganar" a pesar de que "para ellos es algo normal que ya han luchado por muchos trofeos y han jugado miles de finales". "Para mí es algo único, les miro y están muy tranquilos, y yo me siento muy nervioso", explicó con una sonrisa.

Finalmente, habló de la no llegada de Kylian Mbappé. "Es una noticia que ha recorrido todo el mundo. Es un jugador al que se escucha por todo el mundo, espectacular, que ha logrado muchísimas cosas y que puede llegar a ser el mejor del mundo. Es querido por la afición y admirado por los rivales, yo ando en su edad y es admirable lo que logré, es ejemplar para muchos, pero nuestra noticia es el sábado, hay que intentar ganar e ir a por todo", aseguró.

"Claro que es un privilegio estar en el Real Madrid, pero no sólo jugar la final de la Champions, sólo el venir a entrenar aquí es un privilegio que pocos pueden vivir. Yo lo estoy disfrutando al máximo y hay que hacerlo con responsabilidad. Disfruto más cuando estoy en el once y ojalá que en el futuro pueda consolidarme y ser un referente para muchos", sentenció.

