Vandalizan el Estadio de Vallecas y el Rayo carga contra la Comunidad de Madrid

Vandalizan el palco del Estadio de Vallecas - RAYO VALLECANO

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano ha denunciado que esta madrugada se ha producido "un asalto" al Estadio de Vallecas en el que se ha "vandalizado" el palco de autoridades, antes de la disputa este sábado del Trofeo de Vallecas ante el Cagliari italiano, y ha lamentado la campaña de "acoso, extorsión e intimidación" hacia su presidente, Raúl Martín Presa, alentada por "servidores públicos que colaboran con grupos ultras".

"¿Es esta la colaboración público-privada que quiere el Consejero de Deporte para el Estadio de Vallecas? El Rayo Vallecano de Madrid denuncia públicamente que en la noche de hoy se ha producido un asalto al Estadio de Vallecas, sede social del club; el palco de autoridades ha sido vandalizado y destrozado, como lo son continuamente las fachadas de nuestro estadio", señaló el club en redes sociales junto a cuatro fotografías de cómo quedaron las instalaciones.

En las imágenes se aprecia cómo muchos de los asientos del palco han sido destrozados o pintados, además de verse varias pintadas con la frase 'Presa, vete ya', en referencia al presidente de la entidad madrileña, Raúl Martín Presa. Ya durante el partido de este sábado, varios aficionados rodearon el palco gritando 'Rayo sí, Presa no'.

"Estas imágenes son la consecuencia evidente del odio sembrado y revelan cómo se entiende la colaboración público privada de la que habla el señor Consejero. Es un acto más de la campaña de acoso, extorsión e intimidación que están sufriendo nuestro presidente y su familia y por ende todo el Rayo Vallecano de Madrid desde el pasado 28 de julio", indicó.

Ese día, el 28 de julio, la Comunidad de Madrid dictó una orden de extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano, que incluía como medida cautelar la suspensión inmediata de la concesión, tras detectar una auditoría iniciada en octubre graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones. El 14 de septiembre, levantó la suspensión cautelar.

"Desde el Rayo Vallecano de Madrid estamos agotados de denunciar la incitación al odio que conllevan amenazas en forma de vandalizaciones como esta o como la que sufrió la estatua del oso y el madroño esta semana. Estos actos constituyen una prueba evidente de que mucha gente esperaba que esta campaña de acoso y derribo hacia el presidente de la entidad acabase de otra forma que disputando hoy el Trofeo de Vallecas en nuestro Estadio", subrayó.

Además, ironizó con la decisión de la Comunidad de levantar la suspensión cautelar. "El Rayo Vallecano ha conseguido la reapertura del Estadio tras haber realizado un total de cero obras la Comunidad de Madrid (hablaba de hasta seis meses de obras) durante este verano, tras haber acreditado el cumplimiento pleno de toda la normativa, y tras haber desmontado el Rayo Vallecano el escandalosamente incorrecto informe de auditoría que sirvió de excusa para suspender la concesión del Estadio de Vallecas. Estas son las consecuencias de cuando los servidores públicos colaboran y tienen connivencia con grupos ultras", apuntó.

"Desde el Rayo Vallecano de Madrid anunciamos que esta campaña de acoso y extorsión que el club está sufriendo desde el pasado 28 de julio no nos va a amedrentar y hoy se va a disputar después de siete años otra vez el Trofeo de Vallecas como estaba previsto, un trofeo que es un orgullo para todo nuestro barrio y posteriormente seguiremos trabajando incansablemente para intentar conseguir por primera vez en la historia de esta entidad centenaria nuestra sexta permanencia consecutiva en primera división", continuó.

Además, informó de que los hechos han sido comunicados a las autoridades aportando las imágenes, y que el lunes se formulará la denuncia aportando "las imágenes de las cámaras de seguridad". "Desde el club confiamos que se actúe con diligencia y determinación ante algo que consideramos inaceptable como es el asalto a nuestra sede social", concluyó.