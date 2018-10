Velasco Carballo: "El VAR es el cambio más grande en la historia del fútbol y tiene capacidad de evolución"

Publicado 14/08/2018 13:45:16 CET

"Avanzar en definir qué es un error claro o manifiesto es nuestro máximo reto"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Carlos Velasco Carballo, consideró la llegada del VAR como el "cambio más grande en la historia del fútbol", así como destacó su "enorme capacidad de evolución" para tener dentro de unos años un sistema de videoarbitraje muy diferente al de sus predecesores.

"Yo creo que el VAR que hoy conocemos con el VAR que conoceremos dentro de 10 años evolucionará mucho. Es el cambio más grande en la historia del fútbol y tiene una enorme capacidad de evolución", señaló Velasco Carballo durante la presentación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) del nuevo sistema de videoarbitraje que se implantará en LaLiga Santander.

El exárbitro no quiso adelantar si el VAR evolucionará hasta analizar más de los 4 supuestos actuales, algo que depende exclusivamente de la International Football Association Board (IFAB), provocando que este nuevo sistema sea "el mismo en Alemania, Italia o Japón".

Donde sí incidió Velasco Carballo es en aclarar el "punto clave del VAR" sobre las actuaciones arbitrales cuando se trate de un "error claro o manifiesto y poner de acuerdo a las dos aficiones". "Avanzar en eso es nuestro máximo reto y es donde gastamos más tiempo. Hay muchas situaciones que son muy claras y otras en las que nos tiramos mucho tiempo discutiendo, con la conclusión de que quizá no es tan claro", comentó.

La pasada Supercopa de España fue la primera prueba del nuevo sistema de videoarbitraje que se implantará en la Liga Santander, siendo protagonista en el primer tanto del encuentro, donde se generó "confusión" por la actuación del juez de línea. "Su comportamiento será igual que hasta ahora, salvo en situaciones donde el gol es muy próximo. Allí deberá retrasarse cuando levante la bandera", justificó Velasco Carballo.

"Hemos conseguido ser pesados. Ahora somos nosotros quienes perseguimos a los periodistas para su formación. El mismo domingo, después de comer, Carlos Clos se fue al hotel donde estaban Julio Salinas y Palop (comentaristas de la Supercopa), compartiendo con ellos estas explicaciones. Hemos sido obsesivos para intentar que ese día hasta las personas delante del micrófono tuvieran un conocimiento", añadió.

"EL VAR DESARROLLA UNA LABOR DISUASORIA MUY IMPORTANTE"

El presidente del CTA valoró la aceptación del VAR por parte de unos árbitros que se encuentran "entregados", pidiendo más horas de formación y de contacto con el nuevo sistema, así como gracias a la respuesta ante la crítica de que ralentiza el ritmo de juego. Velasco Carballo pidió "conocer los datos que hasta ahora se manejan", los cuales establecieron que en la Supercopa sólo se penalizó 38 segundos.

Este apoyo del VAR viene provocado por su "función más allá que corregir". "En Rusia, no hubo ni una sola roja por conducta violenta y se produjeron un 9% menos de faltas. Se reducen las protestas y las simulaciones porque los futbolistas se sienten más observados. Cuando el mundo empieza a entender cómo funciona, el VAR desarrolla una labor disuasoria muy importante", explicó.

Además, el momento en el que el árbitro principal se dirige a la pantalla y revisa la jugada se ha convertido en "el minuto de oro" para el público, lo que puede acabar generando una rentabilidad económica. Sobre la posibilidad de incluir patrocinadores en este contexto, el madrileño se mostró convencido de que "es una vía de recursos", aunque prefirió centrarse en el comienzo de la Liga Santander y de que el cuerpo arbitral "esté preparado".

Por otro lado, Velasco Carballo se mostró optimista acerca de la implantación del VAR de cara a la Copa del Rey. "La federación tiene ese interés y estoy convencido de que va a hacer todo lo posible para que llegue esa ayuda tecnológica. Desde cuando estará dependerá de cómo se conjuga ese deseo con las instalaciones del equipo y de sus estadios. No muy tarde tendremos una respuesta", confió.

Finalmente, el exárbitro madrileño no ocultó el deseo de haber contado con el VAR cuando se encontraba en activo. "No creo que haya un árbitro que haya estado en una Copa del Mundo y te diga que no. La pesadilla de un árbitro es que un equipo se clasifique o se vaya a casa por culpa tuya, que al final todo se decida por un error tuyo, y para eso está el VAR", concluyó.