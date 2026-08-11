El vestuario del primer equipo del Barça, casi listo en el Spotify Camp Nou

Nuevo vestuario del primer equipo del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou - ERIC ALONSO/FCB

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de remodelación del Spotify Camp Nou continúan avanzando y una de las zonas que presenta un mayor grado de acabado es el vestuario del primer equipo masculino, que este martes 11 de agosto ya muestra prácticamente su aspecto definitivo.

La zona de taquillas está casi finalizada, con un banco continuo en forma de 'U' de color grana, taquillas en tonos blaugrana y acabados en madera clara, además de espacios de almacenaje individualizados para cada futbolista.

En el centro del vestuario destaca una gran isla de madera repleta de cajones y, sobre el fondo, un gran escudo del FC Barcelona en blanco sobre un lienzo de iluminación LED en colores blaugrana.

También avanzan los trabajos en la zona de aguas, que incorpora diferentes espacios destinados a la recuperación de los jugadores, entre ellos varias zonas de hidromasaje y bañeras. Una de ellas es una pequeña piscina equipada con una escalera, dentro de un área que permitirá al primer equipo completar sus rutinas de recuperación y preparación física una vez concluida la remodelación.

En paralelo, el interior del nuevo Spotify Camp Nou sigue tomando forma con avances en otros espacios vinculados al primer equipo, como la sala de vídeo y la oficina del entrenador, Hansi Flick. El técnico alemán dispondrá allí de un espacio desde el que podrá preparar y pulir los detalles tácticos de los partidos, mientras las distintas áreas destinadas al equipo continúan acercándose a su acabado definitivo.