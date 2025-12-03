Los veteranos de Atlético de Madrid, Celta de Vigo y Compostela también recaudarán fondos para Lubo Penev

El exdelantero búlgaro Lubolav Penev en su etapa como jugador del Valencia CF. - VALENCIA CF

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Leyendas Atlético de Madrid y las veteranos del RC Celta de Vigo y de la SD Compostela también recaudarán fondos para ayudar a sufragar la operación de casi 300.000 euros a la que tiene que someterse Luboslav 'Lubo' Penev, exfutbolista búlgaro que debido a un cáncer de riñón está ingresado con pronóstico muy grave en una clínica oncológica de Augsburgo (Alemania).

Las entidades madrileña, viguesa y compostelana se han sumado a esta iniciativa del Valencia CF, lanzada igualmente a través de su Asociación de Futbolistas, porque el exdelantero y exseleccionador búlgaro militó en esos cuatro clubes durante su etapa como profesional en España.

"Los médicos trabajan para definir el tratamiento adecuado, pero descartan la quimioterapia debido a su deterioro físico y la solución pasaría por una costosa operación. Por ese motivo, sus excompañeros en Valencia, Madrid, Vigo y Santiago han decidido unir sus esfuerzos y recaudar fondos", indicó este miércoles Leyendas Atlético de Madrid.

"Defendiendo la camiseta de nuestro Atleti contribuyó decisivamente a la consecución del histórico Doblete en la temporada 1995/96. A lo largo de la misma, disputó 44 partidos y marcó 22 goles entre Liga y Copa del Rey, siendo pieza clave en la conquista de ambos torneos", añadió la nota de prensa colchonera.

"Lubo ya sufrió una grave enfermedad en 1994, durante su etapa en el Valencia CF, cuando superó un cáncer testicular que le impidió participar en el Mundial de Estados Unidos", recordó el comunicado oficial del Atlético.

A pesar de que la iniciativa la coordinan las asociaciones mencionadas, esta recaudación solidaria está abierta a cualquier persona o entidad pública o privada que quiera colaborar con la causa. El número de cuenta bancaria que se ha habilitado es el ES23 3159 0078 5727 8681 8225.