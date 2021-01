Vicente Parras: "No deja de ser un partido trampa para el Real Madrid"

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Alcoyano, Vicente Parras, aseguró que la eliminatoria que mantendrán este miércoles con el Real Madrid, perteneciente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, "no deja de ser un partido trampa" para el 13 veces campeón de Europa, que se encontrará un equipo "orgulloso, correoso y aguerrido".

"Vivimos el partido desde la ilusión y no desde el miedo. Nosotros no tenemos nada que perder. Disfrutamos trabajando y haremos los kilómetros que hagan falta, no nos duelen prendas en disputar cada balón. Tenemos esperanzas de pasar la eliminatoria, por eso es tan grande este deporte. Está claro que se tienen que dar varias circunstancias: que ellos se relajen y no tengan su día; y nosotros aprovecharlo", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Este formato es lo bueno que tiene. El terreno de juego va a estar como va a estar, no dejar de ser un partido trampa para el Real Madrid ante un equipo aguerrido, correoso y orgulloso. Saben que se les puede complicar si no vienen con la actitud adecuada. El equipo está contento. Sabemos que no, pero ¿y si sí? Miro a los ojos de los jugadores y todos soñamos con esos partidos mágicos de Copa", agregó.

Parras, que contará con toda su plantilla a excepción de Garcés y Raillo, bromeó afirmando que "no hay nada como que venga el Madrid para recuperar gente". "No vamos a cambiar lo que nos ha funcionado en los últimos partidos y -en especial- contra el Huesca. Sabemos que nos enfrentamos a un rival de una dimensión extraordinaria pero nosotros también podemos hacer valer nuestras armas", dijo.

"El Real Madrid va a venir aquí a dejar claro, desde el principio, la diferencia que existe entre ambos equipos. Y nosotros espero que pronto dejemos de mirarles de reojo y nos quitemos esa sensación para competir desde el minuto 1. Ahí estará la clave porque imagino que llevarán ellos el peso del partido y nosotros estaremos intentando sorprenderles", apuntó.

En otras cuestiones, el técnico del Alcoyano hubiera preferido que el vigente campeón de Liga llegase a Alcoy habiendo ganado la Supercopa de España. "Mi sensación es que si hubieran ganado la Supercopa ya tendrían ese trofeo, que también ganaron el año pasado, y no ahora con más presión. Ellos están sometidos a ganarlo todo. Saben lo que se están jugando y su nivel es muy alto. Aunque vinieran con un 'plan B' son internacionales y de élite. Incluso los del filial. Espero al mejor Madrid posible", indicó.

Además, Parras confesó que Marcelino García Toral es uno de sus "referentes futbolísticos" pero "no cree" que pueda servirles el partido del Athletic porque son "dos equipos muy diferentes". "Nosotros queremos dejar nuestras señas de identidad en el campo. Claro que somos un equipo peligroso porque para nosotros este partido es un premio. Para todos: jugadores, club, trabajadores de la entidad y afición, que aunque no pueda venir al campo se ha visto la ilusión en la ciudad", sentenció.