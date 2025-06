Vicky López: "Todas sabemos el potencial que tiene Aitana, hay que esperarla hasta el último minuto"

LEGANÉS (MADRID), 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Vicky López ha asegurado que "todas" las integrantes de la selección nacional saben "el potencial que tiene" Aitana Bonmatí, hospitalizada este viernes a causa de una meningitis vírica antes de jugar un partido amistoso en Leganés (Madrid), y en ese sentido ha abogado por "esperarla hasta el último minuto".

"Yo hasta hace un rato no lo sabía. Pero bueno, pues desearle una pronta recuperación y mucho ánimo y la esperamos", dijo López desde el Estadio Municipal de Butarque. "Todas sabemos el potencial que tiene Aitana, hay que esperarla hasta el último minuto y muchísimo ánimo, de corazón", aludió a la inminente Eurocopa en Suiza.

Respecto al amistoso, la joven atacante del FC Barcelona se alegró por la remontada (3-1) y por haber marcado. "Jugar en Madrid siempre me gusta porque, gracias a Dios, mi familia y mis amigos pueden venir a verme. Entonces, muy contenta por la victoria y por poder haberles dedicado el gol", añadió López en la zona mixta del estadio.

"Para mí, mi familia y mis amigos lo son todos, son en donde me apoyo siempre. También son los que me apretan cuando me relajo. Y muy contenta de haber podido jugar aquí en Madrid y haber podido verles", añadió. "Sí me han apretado, que al principio no he estado del todo acertada. Y para el próximo partido, pues empezar bien", comentó sobre sus allegados.

"Siempre trato de aprovechar cada minuto porque no tengo todos los minutos que me gustaría. Llevo bastante sin jugar de titular en estos últimos meses, y contenta por la confianza contra este gran rival como es Japón y contenta por la confianza, por haber podido ayudar al equipo con un gol y poder haber ganado", aseveró la jugadora del Barça.

Por último, elogió el triunfo de la selección española femenina en el Campeonato de Europa sub-19. "Yo las he seguido durante todo el Europeo. Sí que es verdad que no la han tenido muy fácil, pero es que la final han sabido jugar, un 0-4 en una final no lo hace cualquiera", indicó al respecto del encuentro por el título ante la selección de Francia.

"El juego que tienen ya se veía desde mucho tiempo. Yo tengo la suerte de haber podido jugar con cada una de ellas y estoy realmente muy contenta por haber podido ganar a Francia de esa manera y haber podido llevar el título a España", insistió López finalmente desde Leganés.