Víctor Font daría a Planchart, Cos y Puig la dirección deportiva del Barça

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Nosaltres' que lidera el precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha presentado este miércoles el "tridente" con el que aspiran a "revolucionar" la dirección deportiva del club, integrado por Carles Planchart, Francesc Cos y Albert Puig, y ha asegurado que ya está trabajando en la planificación de los fichajes de este verano con la ambición de alcanzar "las semifinales o la final de la Champions de forma sostenida".

Font explicó en rueda de prensa que el nuevo equipo, formado por "hombres con ADN blaugrana" y amplia experiencia internacional, ya trabaja en la identificación de necesidades y en la incorporación de "jugadores ilusionantes". "Los deberes para fichar en verano se deben hacer ahora", advirtió el dirigente, convencido de que "para sobresalir en el campo hay que tener a los mejores en los despachos".

El "tridente" lo integran Carles Planchart, que ejercería en caso de triunfo electoral de director técnico; Francesc Cos, como director de rendimiento; y Albert Puig, como director de fútbol base. Entre su experiencia figura haber trabajado durante años junto a entrenadores como Pep Guardiola y Luis Enrique en diferentes etapas en el Barça y en clubes europeos de primer nivel.

Planchart recordó la importancia del estilo de juego al evocar una conversación con Guardiola. "En un partido le dije que teníamos que ganar como fuera y él me respondió: 'No, tenemos que ganar jugando bien'. Es así: jugar bien hace más probable que acabes ganando", rememoró. Además, defendió que el modelo debe ser "atractivo, adaptado a la actualidad, con La Masia como eje vertebral y complementando fuera para atraer a los mejores jugadores internacionales y confeccionar plantillas "equilibradas deportiva y económicamente".

Por su parte, Cos señaló que el objetivo es "innovar" y "dar estabilidad", y aseguró que el equipo tiene "una motivación increíble para volver a poner al Barça en la vanguardia en todas las áreas". Puig, en cambio, subrayó el potencial del talento local. "Después de Brasil, Catalunya es la mejor cantera del fútbol mundial, aunque solo tengamos ocho millones de habitantes", afirmó, antes de insistir en que La Masia debe ser la base sobre la que se construyan las plantillas profesionales.

En caso de ganar las elecciones, Puig impulsará el proyecto 'Masia 50', que contempla elevar la inversión anual hasta los 50 millones de euros -un 50% más que la media de la última década-, alcanzar acuerdos de colaboración con 50 clubes catalanes y celebrar el 50 aniversario de La Masia en 2029 "con la mejor salud de su historia".

El líder de 'Nosaltres', que aseguró hace unos días que no contaría con el actual director de fútbol blaugrana, Deco, defendió que, ante la creciente complejidad del fútbol moderno, la dirección deportiva debe avanzar hacia una mayor especialización. En este sentido, aseguró que el modelo del tridente es una innovación que "el resto de clubes europeos imitarán" y subrayó que la apuesta por profesionales que conocen el Barça y cuentan con trayectoria internacional es "clave para planificar y garantizar que Flick cuente con los recursos necesarios".

La nueva estructura dará servicio al primer equipo masculino, al femenino y al fútbol formativo, integrando por primera vez estas tres áreas bajo una misma dirección, con La Masia como eje vertebrador. "Queremos una plantilla equilibrada deportiva y económicamente. Solo ficharemos donde veamos que mejoramos lo que ya tenemos en La Masia", defendieron los tres responsables, que situaron el fútbol base como pilar estratégico y no como "un recurso de última necesidad" condicionado por la situación económica.