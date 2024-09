Víctor Font, excandidato a la presidencia del Barça, pide adelantar las elecciones a 2025

Sobre la gestión de Joan Laporta: "Es de lo más decepcionante y frustrante que recuerdo"



BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font, que sigue liderando el proyecto de 'Sí al Futur' con vistas a intentar hacerse con la presidencia del club en los próximos comicios, pidió este martes al presidente blaugrana, Joan Laporta, que adelante precisamente la convocatoria electoral para verano de 2025, uno año antes de finalizar su mandato, al considerar que es "decepcionante" su gestión.

"No aprovechamos todo el potencial que el Barça tiene. No somos catastrofistas, somos súper optimistas si hacemos las cosas bien. Pero hay que hacer las cosas bien para aprovechar el potencial. Y como esta Junta Directiva es evidente y ha demostrado que no tiene capacidad para atraer el talento necesario para aprovechar este potencial, pedimos al presidente y a la Junta que convoquen elecciones en verano de 2025", manifestó Font en rueda de prensa.

De momento descarta llevar a cabo una moción de censura, pero asegura que si Laporta no adelanta las elecciones y opta por finalizar su mandato, en verano de 2026, continuará "fiscalizando" al mandatario y a su Junta Directiva. "Estaremos encima, para aportar luz a las sombras. La moción es una herramienta que se debe utilizar en situaciones muy excepcionales, si se han pasado líneas rojas y cometido delitos. Ahora no la descartamos, pero poner palos a las ruedas en una temporada que además se ha empezado bien, no tiene sentido", reconoció.

Para Víctor Font, que fue segundo en las elecciones de 2021 que ganó Laporta y aglutinó el 29,99 por ciento de los votos, han sido años de mala gestión de Laporta y, sobre los últimos meses, fue duro al asegurar que han sido "decepcionantes y frustrantes". "Es de lo más decepcionante y frustrante que recuerdo en la vida institucional del club, que no es poco. De alguna manera, un hilo conductor en lo que ha sido el mandato de esta Junta. No hay plan y por tanto improvisan", lamentó.

"Cada vez hay menos gente buena en las estructuras ejecutivas del club, y errores de gestión que después acaban en un relato propagandístico lleno de oncoherencias, irrealidades, promesas que no se cumplen, medias verdades e incluso que diría que dicen mentiras. Es inaceptable. Si los socios podemos exigir algo, es que se nos explique la verdad. Se pueden cometer errores, pero ya decía Núñez que al socio no se le puede engañar", manifestó.

En la parte económica, no se cree el relato de la salvación del club. "No sé cuántas veces se nos ha dicho que ya se ha salida del túnel y que se ha dejado atrás la peor etapa de la historia contemporánea y que se podía operar con normalidad. Eran las promesas para este verano... Pues no. Quiero ser pedagógico, no es una opinión de la oposición frente a la del club. No podemos decir que el club está salvado económicamente si no conseguimos dos cosas; resolver el pufo de Barça Studios y demostrar que el club tiene capacidad de generar beneficios para devolver la deuda", aportó.

Y a nivel deportivo aseguró que los socios merecen algo más. "No vale ganar una Liga de vez en cuando, los resultados sostenidos a medio plazo se consiguen si se hacen bien las cosas. Van tres años de mandato, tres direcciones deportivas, tres entrenadores y 30 fichajes de los que solo 8 están todavía en la plantilla. Comenzamos el verano diciendo que la prioridad es un mediocentro y un extremo izquierdo. Acabamos fichando a Olmo y diciendo que Gündogan se ha ido por razones deportivas, cuando nos consta directamente que esto no es así. ¿Por qué engañamos? Dijeron que Flick ya quería a João Félix en el Bayern, pero no se ha retenido a ninguno de los Joãos", cargó.

"Dicen que quieren fichar a Nico Williams y que están preparados para ficharlo, y dicen ahora que no quieren hablar de jugadores de otro club. Lo de Nico Williams vi que nos estaban engañando. Cuando dije que no podíamos, no me creían. Ahora pasará como el relato del pastor y las ovejas, que ahora el pueblo ya no irá; nadie se cree al club", argumentó sobre el fallido fichaje del extremo español del Athletic Club.

Además, cree que las inscripciones de este verano, con el único gran fichaje de Dani Olmo, se pudieron llevar a cabo por "excepciones a la norma" del 'fair play' de LaLiga. "Se ha inscrito a los jóvenes, que los dejan inscribir pese a pasarte, a un entrenador porque debes tener uno, y por cubrir a lesionados. De no haberse lesionado Christensen y Araujo, ¿dónde tendríamos a Olmo y a Iñigo? Y encima dicen que no estamos en el 1:1 porque no queremos. Es increíble", lamentó.

"Con el caso Gündogan, se dan todas las cosas que he contado. Es el fichaje estrella del año pasado y cuando empieza la pretemporada dice que está encantado con él. Después nos dicen que es por razones deportivas y pagándole tres meses de sueldo. El reto que tenemos los culés ahoras es lograr pasar página al régimen del 2003. Y a todo esto le tenemos que sumar a todo ese talento que comparta diagnóstico y visión. No al continuismo de llevar el club como si fuera una família", relató Víctor Font.

Preguntado por su relación con Laporta, aseguró que debe ser cordial pero que no es buena, en estos momentos. Y, pensando en el futuro, comentó que le encantaría tener de vuelta a Xavi Hernández, el extécnico que en su candidatura iba a ser el 'mandamás' deportivo, junto a otras leyendas.

"Me encantaría que Xavi, Iniesta, Puyol, Pep o Messi vengan al club a trabajar. Cada uno aportando lo que puedan hacer. Es el Barça en el que muchos soñamos. Que el protagonismo sean de los jugadores y los Presidentes no aparezcan. Que la gente esté orgullosa del club", manifestó.

Antes de empezar su comparecencia, felicitó al nuevo entrenador del primer equipo de fútbol masculino, el alemán Hansi Flick, y a la primera plantilla, por este "inicio espectacular" de temporada que "ilusiona a todos los 'culers'". "Y desear suerte al equipo para el domingo, en un partido complicado contra el Girona. Suerte y a ver si somos capaces de hacer una gran temporada", comentó.