Víctor Font firma el 'Pacto con el Socio' y promete dimitir si no lo cumple

Acto de campaña del precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font - NOSALTRES

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El impulsor del proyecto 'Nosaltres' y precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font firmó este viernes el denominado 'Pacto con el Socio', un compromiso de cinco puntos que busca blindar el modelo de propiedad del club, reforzar la transparencia y limitar las subidas de los abonos, y anunció que la Junta Directiva dimitiría a mitad de mandato si no se cumplen las medidas acordadas.

"Hemos de elegir si queremos ser socios o clientes", afirmó Font durante la presentación del acuerdo, en la que aseguró que el contrato "cambiará radicalmente la percepción de lo que es ser socio y socia del Barça" y permitirá "decidir entre todos de manera democrática los derechos simbólicos y de institución, pero también limitar la subida de los abonos".

"El club es de sus socios y socias, no de un presidente", asegura Font, cuyo pacto firmado contempla cinco ejes principales: garantizar el modelo de propiedad del club y evitar su conversión en sociedad anónima salvo aprobación en referéndum reforzado; obligar a que cualquier subida de los abonos deba ser ratificada por la Asamblea.

Además, prometen publicar los acuerdos y comisiones que pague el club en el portal de transparencia; implantar consultas vinculantes mediante voto electrónico para decisiones relevantes; y establecer mecanismos de control independientes elegidos por la Asamblea para prevenir abusos de poder.

Durante el acto, el miembro de la precandidatura Jaume Guardiola criticó diversas decisiones de la actual directiva presidida por Joan Laporta, como la adjudicación de obras a Limak, el pago de comisiones por la intermediación en la renovación del contrato con Nike o la venta de activos digitales, casos que, a su juicio, reflejan "falta de transparencia" en la gestión.

Font concluyó que estos episodios han generado "una falta de transparencia que provoca sospechas" y se comprometió a "hacer los cambios necesarios para que todas estas cosas que se han dado a lo largo de la historia del club no se puedan volver a repetir", reiterando que el cumplimiento del pacto con los socios será vinculante para su futura, en caso de ganar los comicios del 15 de marzo, Junta Directiva.