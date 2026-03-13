Víctor Font: "La ola del cambio ha llegado y es imparable"

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font en la sede electoral de 'Nosaltres' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha cerrado este viernes la campaña electoral de 'Nosaltres' con un llamamiento a la movilización de los socios de cara a las elecciones del domingo y con la convicción de que su candidatura representa una alternativa de gobierno para iniciar una nueva etapa en el club, con una "ola del cambio" que "ha llegado y es imparable".

"Queda poco. Pero esta realidad no es una realidad que se haya consolidado. Hasta el domingo, hasta que las urnas dicten sentencia, no podemos pararnos. La clave para el domingo es la movilización. La realidad social del club es tozuda y hoy hay una mayoría social que quiere el Barça que nosotros defendemos. Por tanto, cada uno de nosotros no solo vamos a votar, sino que movilizamos a todo nuestro entorno. Todo el mundo tiene que ir a votar. Todos ellos, a partir del lunes, verán que el Barça vuelve a ser la mejor institución del mundo. La ola del cambio ha llegado y es imparable", afirmó en su último acto como candidato.

Font defendió que su proyecto responde a una demanda creciente dentro del barcelonismo de transformar la institución y recuperar, según dijo, los valores fundacionales del club. "La causa que defendemos, que lo hacemos todos los que estamos aquí y miles de barcelonistas que no están aquí pero vendrán a votar el domingo, es una causa que es tozuda, que trasciende nombres, personas concretas, por un Barça más justo, honesto y más transparente. Que tiene un movimiento peñístico fuerte, con una grada de animación potente, con abonados que son respetados", afirmó.

En ese sentido, el candidato insistió en que su propuesta va más allá de su figura personal. "Este no es el proyecto de Víctor Font. Víctor Font está al frente de este proyecto y trabaja para crear las condiciones para que todos los culés se sientan representados por un proyecto que el lunes cambiará la historia para siempre del Barça", señaló.

Durante su intervención también reivindicó que su candidatura ha logrado movilizar a una parte importante del barcelonismo durante la campaña electoral. "Ante esta realidad, que es tozuda, es por eso que ha pasado todo lo que ha pasado estas 3 semanas. Hemos demostrado que hay una mayoría social que quiere un Barça diferente y mejor. Que cuando trabajas y tienes propuestas que ilusionan a la gente, la gente abre los ojos", manifestó.

Font recordó además que su equipo decidió iniciar la precampaña pese a las dudas que, según explicó, existían sobre el proceso electoral y criticó las condiciones del mismo, al considerar que limitan la participación de muchos socios. "Hace 3 semanas abríamos la sede. Empezábamos una precampaña cuando había gente que nos decía que no entendía por qué hacíamos el esfuerzo, que no entendían por qué queríamos participar en estas elecciones. Nos querían hacer creer que no había partido tal y como se han fijado las elecciones, en medio de la temporada y la competición, negando la participación a muchos socios que no podrán votar ni por correo ni por voto electrónico", lamentó.

En cualquier caso, el candidato aseguró que su candidatura está preparada para asumir la presidencia del club y comenzar a trabajar de inmediato en el futuro de la entidad. "A partir del lunes, los socios y socias que lleváis décadas escuchando que el Barça es de todos, eso comenzará a cambiar. Esta institución se gobernará por sus socios y socias como entidad principal. Seremos la envidia del mundo, donde el sentimiento de pertenencia y el 'més que un club' será una realidad, una realidad tozuda", afirmó.

Por ello, Font apeló directamente a la movilización del socio para que acuda a votar este domingo. "Queda poco. Pero esta realidad no es una realidad que se haya consolidado. Hasta el domingo, hasta que las urnas dicten sentencia, no podemos pararnos. La clave para el domingo es la movilización", señaló, antes de insistir en que existe "una mayoría social que quiere el Barça que nosotros defendemos".

"La realidad social del club es tozuda y hoy hay una mayoría social que quiere el Barça que nosotros defendemos. Por tanto, cada uno de nosotros no solo vamos a votar, sino que movilizamos a todo nuestro entorno. Todo el mundo tiene que ir a votar. Todos ellos, a partir del lunes, verán que el Barça vuelve a ser la mejor institución del mundo", concluyó.