Víctor Font pide al Ayuntamiento abrir el Gol Nord para que las elecciones sean "una fiesta de la democracia"

El precandidato Víctor Font, con compañeros de la plataforma Nosaltres, presenta las firmas para las elecciones del FC Barcelona - NOSALTRES

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del FC Barcelona y líder de la plataforma 'Nosaltres' Víctor Font ha pedido este viernes al Ayuntamiento de Barcelona que conceda la licencia 1C para permitir la apertura del Gol Nord del Camp Nou de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo, con el objetivo de facilitar una mayor asistencia de socios y convertir la jornada en "una gran fiesta barcelonista".

Font ha reclamado al consistorio que autorice el acceso a esa zona del estadio para la jornada electoral y ha advertido de que, en caso contrario, tanto el Ayuntamiento como el club deberían explicar los motivos por los que la licencia no llega. "Demanem a l'Ajuntament d'una vegada per totes que donin accés al Gol Nord perquè el dia de les eleccions necessitem un Camp Nou ple de socis i sòcies", ha señalado en una entrevista en el programa 'Cafè d'idees' de TVE.

El candidato ha defendido que una mayor asistencia al estadio favorecería la participación en las elecciones. "En un día con más asistencia habrá más participación, y eso favorece al Barça", ha afirmado, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la movilización del barcelonismo para acudir a las urnas.

En este sentido, también ha lamentado que el proceso electoral no contemple el voto por correo o telemático, lo que, a su juicio, dificulta la participación de socios que viven fuera de Barcelona. "El expresidente dice que quiere una fiesta de la democracia, pero no ha dado la posibilidad de votar por correo o telemáticamente, impidiendo el voto a miles de socios que viven fuera", ha señalado.

Asimismo, Font ha subrayado que los comicios serán "decisivos" para el futuro de la entidad y ha defendido el proyecto de la plataforma 'Nosaltres', que agrupa a diferentes colectivos y propone un modelo en el que los socios recuperen protagonismo en la gestión del club, con medidas como incentivos para aumentar la asistencia al Camp Nou, entre ellos una rebaja del 50% del abono el primer año si se alcanza el 80% de asistencia y un 75% de descuento el siguiente curso.