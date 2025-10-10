Víctor Muñoz: "Estoy viviendo un sueño y lo puedo plasmar también en el campo"

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador del CA Osasuna Víctor Muñoz ha asegurado que está viviendo "un sueño" en su primera temporada en el club rojillo, ya que está "muy feliz con todo" y esta felicidad la puede plasmar "también en el campo", donde está rindiendo a un gran nivel en este inicio de temporada después de haber llegado este verano procedente del Real Madrid.

"No me esperaba que pudiera ser así. Estoy viviendo un sueño, estoy muy feliz con todo, con toda la gente que tengo alrededor y lo puedo plasmar también en el campo. Los partidos están saliendo bien y nos tenemos que quedar con eso", ha declarado el 'Jugador Kosner del mes', patrocinador principal del CA Osasuna.

El extremo catalán ha afirmado estar "muy contento" tras recibir este galardón ya que lo considera "algo único". "Llevo poco tiempo aquí, estoy muy agradecido a la gente que me ha elegido, pero esto es parte del equipo, sin ellos no sería posible esto y con ganas de todo lo que venga", explicó.

"Podría destacar muchas cosas, pero sobre todo, la que más me ha gustado y con la que me gustaría definirlo es que es como una familia. Vamos todos a una, y creo que en esos momentos que a lo mejor pueden venir más complicados, eso es lo que puede marcar un poco la diferencia", destacó sobre el vestuario del equipo rojillo.

También ha querido alabar el apoyo de El Sadar, explicando que les "llevan en volandas" durante los partidos. "Te hacen dar un poquito ese paso hacia adelante en los momentos en los que el equipo no está arrancando del todo y siempre nos ayudan muchísimo en cada partido", reveló.

"No fue nuestro mejor partido a nivel de fútbol, de saber llevar el partido, pero creo que competimos e hicimos lo que teníamos que hacer. Prueba de ello fue el gol al final, era un premio que nos merecíamos y creo que la celebración estuvo a la altura", manifestó sobre el último partido del CA Osasuna que logró el triunfo en el descuento (2-1) frente al Getafe CF.

Tras esta victoria el conjunto de Alessio Lisci se situó en la duodécima posición, un inicio de curso que el extremo valora como positivo. "El fútbol es lo que tiene. Unos días te da más y otros días te da menos. Si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, en este camino, que creo que es bueno, las cosas van a ir bien", afirmó.

A la vuelta del parón de selecciones, el CA Osasuna visitará al Atlético de Madrid, un partido que el exjugador del Real Madrid afronta con "ilusión" y con el objetivo de intentar lograr los tres puntos. "Si hacemos y vamos trabajando como lo estamos haciendo estas semanas atrás, seguro que pondremos las cosas muy complicadas ahí", concluyó.