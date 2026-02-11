Víctor Muñoz: "Me siento cómodo en cualquiera de las posiciones de arriba y siempre intento dar el 100%"

El futbolista de CA Osasuna Víctor Muñoz, 'Jugador Kosner del mes'. - KOSNER

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El futbolista de CA Osasuna Víctor Muñoz expresó que se siente "cómodo en cualquiera de las posiciones de arriba", donde ayude "al equipo", y "siempre" intentando "dar el 100%a nivel defensivo", apelando también a "esa garra y ese ADN" del equipo 'rojillo'.

"Me siento cómodo en cualquiera de las posiciones de arriba, o un poquito más atrasado, donde siempre puedo ayudar al equipo y siempre intento dar el 100% a nivel defensivo. Siempre que pueda aportar a mis compañeros como ellos a mí, lo voy a intentar", expresó en una entrevista a Kosner, patrocinador de Osasuna, al ser elegido 'Jugador Kosner del mes'.

Muñoz recordó su tanto ante el Real Oviedo para imponerse por 3-2 con un hombre menos, en "un día muy bonito". "Fue un partido complicado, que tuvimos que estar peleando hasta los 90 y tantos minutos, y yo creo que a base de esa garra y ese ADN, al final conseguimos la victoria. Poderlo celebrar aquí con la afición y con nuestra gente, yo creo que fue lo más bonito", expresó.

Otro encuentro señalado en rojo para Víctor Muñoz fue el disputado en Vallecas ante el Rayo, también con gol y victoria. "La verdad es que necesitábamos esa victoria, sobre todo a nivel anímico, creo que veníamos haciendo las cosas bien. Era un partido muy, muy complicado, que supimos llevar, y yo creo que el fruto fue esa victoria al final del descuento y el equipo lo dio todo", comentó.

"Siempre con ilusión, trabajando a nivel táctico lo que requiere el partido. Son un gran rival y encima en su campo. Sé que nos pondrán las cosas complicadas, pero nosotros intentaremos dar el 100% para llevarnos la victoria", concluyó sobre el encuentro de este fin de semana frente al Elche CF.