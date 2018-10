Vignjevic (Újpest): "Varias veces un equipo pequeño hace de todo para tener éxito y sorprende"

Publicado 25/07/2018 23:09:41 CET

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Újpest, Nebojsa Vignjevic, ha declarado en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla FC correspondiente a la ida de la segunda ronda de clasificación de la Liga Europa que los húngaros no se hacen "ilusiones", pero que "varias veces un equipo pequeño hace de todo para tener éxito y sorprende"

"No existen muchas oportunidades para mi equipo de poder jugar contra un rival con tanto nombre. Con motivación, definitivamente no tendremos problemas. No nos hacemos ilusiones, pero en fútbol ha pasado varias veces que un equipo pequeño hace de todo para tener éxito y al final consigue sorprender", comentó tras el entrenamiento que ha efectuado el conjunto húngaro en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla arranca este jueves (21:45) ante el Újpest FC húngaro la primera de las tres rondas eliminatorias que deberá superar para estar en la fase de grupos de la Liga Europa. En caso de eliminar al tercero de la pasada liga húngara, se enfrentaría al Zalgiris Vilnius lituano o al Vaduz liechtensteiniano en la siguiente ronda.

"Por supuesto, hemos analizado encuentros del Sevilla. También les dije a los jugadores que cuando empezara el partido deberán coger rápidamente el ritmo, adaptarse y dar todo de sí mismos tanto como sea posible", explicó Nebojsa Vignjevic.

Sobre la afición sevillista que le recibirá en el Sánchez Pizjuán, el entrenador serbio de 50 años puntualizó que es "excelente, extremadamente apasionado, casi tan buenos" como los aficionados del conjunto 'lilák'.